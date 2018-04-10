Vụ cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng: Bé gái không dám ra đường vì bị nói dựng chuyện

Cuộc sống của Phương Anh bị đảo lộn hoàn toàn vì hàng xóm, người quen soi mói thái quá. Bé gái thậm chí không dám ra ngoài vì mỗi lần gặp mặt, mọi người lại hỏi dồn dập những câu như: Có uống thật không? Sao bẩn thế mà còn uống? Hay là cháu dựng chuyện?…

Sáng nay (10/4), bà Nguyễn Thị Làn (bà nội bé Phương Anh) cho biết, gia đình vẫn đang cân nhắc việc làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi bắt học sinh uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng). Bà nội bé gái cho biết, việc có thưa kiện cô Hương hay không sẽ do bố Phương Anh quyết định - Ảnh: Internet Trước đây, bà Làn từng có ý định sẽ tha thứ cho cô giáo Hương. Tuy nhiên trong buổi đưa Phương Anh đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng ngày 6/4, mẹ ruột cô Minh Hương đã giật tờ giấy kết quả trên tay người nhà bé gái khiến hai bên xảy ra cự cãi. Cho rằng thái độ của gia đình cô giáo chưa thực sự ăn năn, người nhà bé gái đang có ý định kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi ngược đãi trẻ em của cô giáo này.

Những ngày qua, người thân của cô giáo Hương nhiều lần đến nhà bà Làn cầu xin tha thứ. Ông Long (bố cô giáo) cho biết hiện tại cô đang rất suy sụp, bỏ ăn uống, lại mới sinh con được vài tháng nên mong người nhà bé Phương Anh thứ lỗi, cho cơ hội sửa sai. Về phần vợ mình, ông cho biết hôm đó vì bà mất bình tĩnh nên mới hành xử thiếu đúng đắn như vậy. Cháu bé bị cô giáo bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng hiện phải chịu sức ép tâm lý vô cùng lớn - Ảnh: Internet Hiện tại, bé Phương Anh vẫn chưa có kết luận về sức khỏe, gia đình sẽ cho bé đi nội soi dạ dày trong thời gian sớm nhất. Việc có bỏ qua cho cô Minh Hương hay không sẽ do bố em Phương Anh quyết định.

Về phía cháu gái mình, bà Làn cho biết mấy ngày nay Phương Anh có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý và đặc biệt là ăn rất ít. Ngoài ra, cuộc sống của bé gái cũng đảo lộn hoàn toàn vì bị hàng xóm, người quen soi mói. Phương Anh không dám ra ngoài vì mỗi lần gặp mặt, mọi người lại hỏi dồn dập những câu như: Có uống thật không? Sao bẩn thế mà còn uống? Hay là cháu dựng chuyện?… Không chỉ Phương Anh, chính bà Làn cũng sợ hãi trước sự quan tâm thái quá của mọi người. Bên cạnh những lời chia sẻ động viên, không ít người tỏ ra kỳ thị, thiếu thiện cảm. Mỗi lần có ai đánh giá về cách cư xử của mình, bà Làn liền hỏi ngược lại: "Đặt địa vị con cháu mình bị như vậy các người sẽ làm gì?". Như đã đưa tin, sáng ngày 4/4, gia đình nghe được bạn cùng lớp nói Phương Anh (học lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) bị cô giáo bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng. Sau khi bà nội gặng hỏi, Phương Anh kể rằng khoảng tháng 3/2018, em bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt vì tội nói chuyện riêng trong lớp. Cô Hương vắt nước từ giẻ lau bảng vào cốc bắt bé gái uống. Ban đầu, bé không uống nhưng cô ép, nếu không uống thì cô đổ vào mồm nên Phương Anh sợ và phải uống. Quá bức xúc, gia đình đã phản ánh sự việc lên Ban Giám hiệu trường Tiểu học An Đồng. Ban giám hiệu đã yêu cầu cô Hương tường trình về vụ việc. Cô giáo thừa nhận thông tin trên là đúng sự thật. Sau cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, lãnh đạo Trường Tiểu học An Đồng đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương. Sự việc gây rúng động trong dư luận xã hội và cô giáo Hương phải nhận về vô số lời chỉ trích.

Gia đình cô giáo bắt học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Kỷ luật thôi việc là quá nặng Gia đình cô giáo mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại sự việc vì cho rằng mức kỷ luật buộc thôi việc là quá nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-co-giao-bat-hoc-sinh-uong-nuoc-gie-lau-bang-be-gai-khong-dam-ra-duong-vi-bi-noi-dung-chuyen-278334.html