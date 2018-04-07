Ông nội bé gái bị phạt uống nước giẻ lau bảng: Quyết xử lý cô giáo tới cùng

Gia đình bé gái bị cô giáo phạt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý thích đáng hành vi sai phạm của giáo viên này - Ảnh: GĐ&XH

Sáng nay (7/4), ông Phạm Khắc Thảo (60 tuổi, ông nội bé Phương Anh) cho biết, gia đình đã thay đổi quan điểm tha lỗi cho cô giáo Minh Hương về hành vi phạt em Phương Anh uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng. Thay vào đó, ông sẽ làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi ngược đãi trẻ em của giáo viên này.

Trao đổi với GĐ&XH, ông Thảo cho biết ngày hôm qua (6/4), ông và con gái đưa cháu Phương Anh đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cùng đại diện gia đình cô giáo, lãnh đạo Trường Tiểu học An Đồng, Công an huyện An Dương.

Tuy nhiên, sau khi làm một số xét nghiệm và chuẩn bị khám nội soi dạ dày thì xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ ruột cô giáo Minh Hương và người nhà ông Thảo. Hai bên lời qua tiếng lại nên ông Thảo đã đưa cháu về nhà.