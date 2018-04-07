Ông nội bé gái bị phạt uống nước giẻ lau bảng: Quyết xử lý cô giáo tới cùng

Xã hội 07/04/2018 14:45

Trong buổi khám sức khỏe, mẹ ruột cô giáo Hương và người nhà em Phương Anh xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, gia đình bé gái quyết định gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý thích đáng hành vi sai phạm của giáo viên này.

Sáng nay (7/4), ông Phạm Khắc Thảo (60 tuổi, ông nội bé Phương Anh) cho biết, gia đình đã thay đổi quan điểm tha lỗi cho cô giáo Minh Hương về hành vi phạt em Phương Anh uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng. Thay vào đó, ông sẽ làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi ngược đãi trẻ em của giáo viên này.

Ông nội bé gái bị phạt uống nước giẻ lau bảng: Quyết xử lý cô giáo tới cùng - Ảnh 1

Gia đình bé gái bị cô giáo phạt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý thích đáng hành vi sai phạm của giáo viên này - Ảnh: GĐ&XH

Trao đổi với GĐ&XH, ông Thảo cho biết ngày hôm qua (6/4), ông và con gái đưa cháu Phương Anh đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cùng đại diện gia đình cô giáo, lãnh đạo Trường Tiểu học An Đồng, Công an huyện An Dương. 

Tuy nhiên, sau khi làm một số xét nghiệm và chuẩn bị khám nội soi dạ dày thì xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ ruột cô giáo Minh Hương và người nhà ông Thảo. Hai bên lời qua tiếng lại nên ông Thảo đã đưa cháu về nhà.

Ông nội bé Phương Anh khẳng định, gia đình ông sẽ nhanh chóng gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng đề nghị xử lý thích đáng hành vi sai phạm của cô giáo này đối với cháu gái ông.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Như đã đưa tin, sáng ngày 4/4, gia đình nghe được bạn cùng lớp nói Phương Anh (học lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) bị cô giáo bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng. Sau khi bà nội gặng hỏi, Phương Anh kể rằng khoảng tháng 3/2018, em bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt vì tội nói chuyện riêng trong lớp. Cô Hương vắt nước từ giẻ lau bảng vào cốc bắt bé gái uống. Ban đầu, bé không uống nhưng cô ép, nếu không uống thì cô đổ vào mồm nên Phương Anh sợ và phải uống.

Quá bức xúc, gia đình đã phản ánh sự việc lên Ban Giám hiệu trường Tiểu học An Đồng. Ban giám hiệu đã yêu cầu cô Hương tường trình về vụ việc. Cô giáo thừa nhận thông tin trên là đúng sự thật.

Sau cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, lãnh đạo Trường Tiểu học An Đồng đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương. 

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