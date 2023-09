Ông nội bé gái bị phạt uống nước giẻ lau bảng: Quyết xử lý cô giáo tới cùng

Trao đổi với GĐ&XH, ông Thảo cho biết ngày hôm qua (6/4), ông và con gái đưa cháu Phương Anh đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng cùng đại diện gia đình cô giáo, lãnh đạo Trường Tiểu học An Đồng, Công an huyện An Dương.

Tuy nhiên, sau khi làm một số xét nghiệm và chuẩn bị khám nội soi dạ dày thì xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ ruột cô giáo Minh Hương và người nhà ông Thảo. Hai bên lời qua tiếng lại nên ông Thảo đã đưa cháu về nhà.