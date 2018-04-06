Gia đình cô giáo bắt học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Kỷ luật thôi việc là quá nặng

Những ngày gần đây, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương bắt em Phạm Phương Anh (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng trong giờ học thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

"Việc em gây ra, em đã nhận lỗi trước gia đình Phương Anh, với toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường. Em không bao biện cho cá nhân mình. Đầu óc em bây giờ rất mông lung, vô định. Dù nhà trường không cho em nghỉ việc thì em cũng không còn đầu óc, tâm trí để giảng dạy được nữa", cô Hương vừa nói vừa khóc.

Cô Hương cho biết, sau khi sự việc bị phát giác và nhận nhiều ý kiến chỉ trích của dư luận, tinh thần cô bị suy sụp hoàn toàn. Mấy hôm nay, cô giáo mất ăn mất ngủ vì quá sốc. Không những vậy, gia đình của cô Hương cũng phải chịu sự đả kích lớn.

Anh Đỗ Mạnh Toàn (chồng cô Hương) cho biết, sáng nay (6/4), vợ chồng anh và gia đình em Phương Anh cùng lãnh đạo trường, công an huyện đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng để kiểm tra sức khỏe. Hiện vẫn chưa biết em Phương Anh có bị ảnh hưởng gì sau sự cố hay không.

Anh Toàn cũng tạm nghỉ làm ở công ty để ở nhà động viên tinh thần, đưa đón vợ mỗi khi cơ quan chức năng có yêu cầu. Cả gia đình đã phải chịu một sức ép quá khủng khiếp từ dư luận và mạng xã hội.

Người chồng phân trần, do vợ anh còn quá trẻ, mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm sống cũng như trong công tác, học tập và giảng dạy. Anh mong xã hội hãy bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của cô Hương vì "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại".

Em Phương Anh thuật lại cảnh bị cô giáo bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng - Ảnh: Internet

Phía gia đình cũng mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại mức độ kỷ luật đối với cô Hương vì cho rằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc là quá nặng, theo Người Đưa Tin.

"Là người mẹ, tôi hiểu cảm giác mà con dâu tôi đang trải qua. Chính quyền, nhà trường hãy xem xét sự việc sao cho thấu tình, đạt lý, để con tôi có cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu. Dù rằng, cũng không thể biết sau sự cố, con tôi có thể đứng trên bục giảng được nữa hay không", bà Nguyễn Thị Thúy (mẹ chồng của cô Hương) bày tỏ.