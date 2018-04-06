Gia đình cô giáo bắt học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Kỷ luật thôi việc là quá nặng

Xã hội 06/04/2018 18:19

Gia đình cô giáo mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại sự việc vì cho rằng mức kỷ luật buộc thôi việc là quá nặng.

Những ngày gần đây, vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương bắt em Phạm Phương Anh (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng trong giờ học thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Sau cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, lãnh đạo Trường Tiểu học An Đồng đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương. 

Gia đình cô giáo bắt học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Kỷ luật thôi việc là quá nặng - Ảnh 1
Nhà của cô giáo Hương - Ảnh: Người Đưa Tin

Cô Hương cho biết, sau khi sự việc bị phát giác và nhận nhiều ý kiến chỉ trích của dư luận, tinh thần cô bị suy sụp hoàn toàn. Mấy hôm nay, cô giáo mất ăn mất ngủ vì quá sốc. Không những vậy, gia đình của cô Hương cũng phải chịu sự đả kích lớn.

"Việc em gây ra, em đã nhận lỗi trước gia đình Phương Anh, với toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường. Em không bao biện cho cá nhân mình. Đầu óc em bây giờ rất mông lung, vô định. Dù nhà trường không cho em nghỉ việc thì em cũng không còn đầu óc, tâm trí để giảng dạy được nữa", cô Hương vừa nói vừa khóc.

Anh Đỗ Mạnh Toàn (chồng cô Hương) cho biết, sáng nay (6/4), vợ chồng anh và gia đình em Phương Anh cùng lãnh đạo trường, công an huyện đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng để kiểm tra sức khỏe. Hiện vẫn chưa biết em Phương Anh có bị ảnh hưởng gì sau sự cố hay không.

Anh Toàn cũng tạm nghỉ làm ở công ty để ở nhà động viên tinh thần, đưa đón vợ mỗi khi cơ quan chức năng có yêu cầu. Cả gia đình đã phải chịu một sức ép quá khủng khiếp từ dư luận và mạng xã hội.

Người chồng phân trần, do vợ anh còn quá trẻ, mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm sống cũng như trong công tác, học tập và giảng dạy. Anh mong xã hội hãy bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của cô Hương vì "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại".

Gia đình cô giáo bắt học sinh súc miệng nước giặt giẻ lau bảng: Kỷ luật thôi việc là quá nặng - Ảnh 2
Em Phương Anh thuật lại cảnh bị cô giáo bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng - Ảnh: Internet

Phía gia đình cũng mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét lại mức độ kỷ luật đối với cô Hương vì cho rằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc là quá nặng, theo Người Đưa Tin.

"Là người mẹ, tôi hiểu cảm giác mà con dâu tôi đang trải qua. Chính quyền, nhà trường hãy xem xét sự việc sao cho thấu tình, đạt lý, để con tôi có cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu. Dù rằng, cũng không thể biết sau sự cố, con tôi có thể đứng trên bục giảng được nữa hay không", bà Nguyễn Thị Thúy (mẹ chồng của cô Hương) bày tỏ.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái lớp 3 bị cô giáo bắt uống nước giẻ lau bảng

Hoàn cảnh đau xót của bé gái lớp 3 bị cô giáo bắt uống nước giẻ lau bảng

"Bởi hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nên chúng tôi đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm sự việc đáng tiếc xảy ra với cháu", ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Dương cho biết.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng giáo viên bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng nước giẻ lau bảng phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 23 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 34 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 40 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày