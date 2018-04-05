Hoàn cảnh đau xót của bé gái lớp 3 bị cô giáo bắt uống nước giẻ lau bảng

Xã hội 05/04/2018 16:56

"Bởi hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nên chúng tôi đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm sự việc đáng tiếc xảy ra với cháu", ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Dương cho biết.

Liên quan đến vụ việc bé Phạm Phương Anh (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng, Trưởng phòng Giáo dục huyện An Dương cho biết, em Phương Anh có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Bố của em nghiện ma túy, đang chấp hành án phạt tù, còn mẹ em bỏ nhà đi đã lâu không ai rõ. Hiện Phương Anh đang sống cùng bà nội.

"Bởi hoàn cảnh đặc biệt như vậy, nên chúng tôi đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm sự việc đáng tiếc xảy ra với cháu", ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Dương cho biết.

Hoàn cảnh đau xót của bé gái lớp 3 bị cô giáo bắt uống nước giẻ lau bảng - Ảnh 1
Phương Anh miêu tả lại cảnh bị cô giáo phạt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng - Ảnh: Saostar

Trưa nay (5/4), bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học An Đồng thông tin: Sáng cùng ngày, sau khi báo cáo lãnh đạo huyện An Dương, Hội đồng Sư phạm nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương. Được biết, cô Hương là giáo viên trẻ, dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học An Đồng từ tháng 8/2017 đến nay.

Cô Minh Hương là con gái của bà Tạ Thị Ng – phó Trưởng phòng Giáo dục huyện An Dương (Hải Phòng). Sau khi tốt nghiệp một trường đại học kinh tế, cô Minh Hương học thêm văn bằng hai của trường sư phạm, sau đó về Trường Tiểu học An Đồng dạy học đến nay.

Như đã đưa tin, sáng ngày 4/4, gia đình nghe được bạn cùng lớp nói Phương Anh bị cô giáo bắt uống nước vắt ra từ giẻ lau bảng. Sau khi bà nội gặng hỏi, Phương Anh kể rằng khoảng tháng 3/2018, em bị cô giáo phạt vì tội nói chuyện riêng trong lớp. Cô Hương vắt nước từ giẻ lau bảng vào cốc bắt bé gái uống. Ban đầu, bé không uống nhưng cô ép, nếu không uống thì cô đổ vào mồm nên Phương Anh sợ và phải uống.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

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