Cô giáo bị sốc tâm lý sau khi phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng

Khi phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, cô giáo chỉ nghĩ đó là một hành động nửa đùa nửa thật chứ không ngờ lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Hôm nay (5/4), bà Trần Thị Ngọc Bảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết nhà trường, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng đã có buổi làm việc xung quanh vụ việc giáo viên phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.

Được biết, cô Nguyễn Thị Minh Hương là giáo viên hợp đồng, mới về trường công tác năm ngoái. Cô Hương đã lập gia đình và có một con nhỏ. Sau khi sự việc bị lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nữ giáo viên này đã bị sốc tâm lý.

Vì nói chuyện trong giờ học, bé P.A bị cô giáo bắt uống nước giặt giẻ lau bảng - Ảnh: Internet

Cô Hương đã chia sẻ với hiệu trưởng rằng bản thân luôn cảm thấy hoang mang, lo lắng. Cô không nghĩ sự việc lại gây hậu quả nghiêm trọng như vậy vì khi phạt học sinh, cô chỉ nửa đùa nửa thật chứ không có ý xấu hoàn toàn.

Được biết, nữ giáo viên này là con gái của bà T.T.N., hiện đang là Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương. Sau khi tốt nghiệp trường đại học kinh tế, cô Hương học thêm văn bằng của trường sư phạm rồi về dạy tại Trường Tiểu học An Đồng.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Ông khẳng định sẽ nghiêm khắc xử lý giáo viên bị sai phạm.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều ngày 3/4 Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đồng nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh P.P.A học lớp 3A5 bị cô Nguyễn Thị Minh Hương bắt uống nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện trong lớp.

Tối cùng ngày, cô Hương cùng người thân đã đến nhà bé P.A nói chuyện, viết bản kiểm điểm, nhận lỗi và mong gia đình sẽ bỏ qua sự việc.

Ban giám hiệu trường tiểu học An Đồng cho biết sắp tới trường sẽ tổ chức cho em P.A đi khám sức khỏe.

Cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng là con Phó phòng Giáo dục huyện Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, người bắt học sinh uống nước từ giẻ lau bảng, mới đi dạy học được 7 tháng, là con gái của bà Tạ Thị Ng., Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Dương, TP Hải Phòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-giao-bi-soc-tam-ly-sau-khi-phat-hoc-sinh-uong-nuoc-giat-gie-lau-bang-277703.html