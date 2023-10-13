Vụ cháy kinh hoàng lúc nửa đêm ở Hà Nội: Người hàng xóm không quản hiểm nguy, bật tường cứu 6 người từ trong biển lửa

Xã hội 13/10/2023 18:50

Sau khi nỗ lực giải cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy, người đàn ông bị thương nhẹ ở bàn tay. Những người được giải cứu đều an toàn.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ 12 phút ngày 12/10 tại ngôi nhà 4 tầng, có địa chỉ 652 Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm toàn ngôi nhà...

Khói bốc ra nghi ngút từ ngôi nhà, sau đó lửa bùng phát mạnh. Những người trong nhà vội chạy ra ngoài thoát thân. Có một số người bị mắc kẹt trên tầng đã được sự hỗ trợ của người dân leo qua ban công thoát nạn.

Vụ cháy kinh hoàng lúc nửa đêm ở Hà Nội: Người hàng xóm không quản hiểm nguy, bật tường cứu 6 người từ trong biển lửa - Ảnh 1
Người dân leo ban công thoát ra ngoài - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Sau ít phút, đám cháy bùng phát mạnh, lửa lan vào xe máy tại khu vực tầng 1, bốc cháy dữ dội, bao trùm cả căn nhà. Nhiều người dân hô hoán hỗ trợ chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành và nhiều người bất lực trong việc cứu chữa.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CHCN), công an quận Hai Bà Trưng đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường thực hiện phương án dập lửa.

Sau nỗ lực chữa cháy, khoảng 30 phút ngọn lửa được khống chế, lực lượng PCCC tiếp tục làm phun nước làm mát, chống ngọn lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy kinh hoàng lúc nửa đêm ở Hà Nội: Người hàng xóm không quản hiểm nguy, bật tường cứu 6 người từ trong biển lửa - Ảnh 2
Vụ cháy không có thiệt hại về người - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, tại thời điểm cháy, có một "người hùng" không quản nguy hiểm lao vào đám cháy giải cứu được 6 người thoát ra ngoài an toàn. Đó là ông Trần Tương Lai (58 tuổi, sống gần ngôi nhà cháy).

Ông Lai cho biết, khoảng 23h ngày 12/10, khi ông chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng tri hô có cháy tại nhà hàng xóm. Lập tức ông Lai chạy ra thì phát hiện ngôi nhà số 652 đang bốc cháy từ khu vực tầng 1.

"Lúc đó tôi và mọi người hô hoán nhưng không thấy ai trong nhà mở cửa. Do tầng 1 đóng kín bằng cửa cuốn nên tôi đã bật tường ở cổng, trèo lên cánh cửa sắt rồi đu lên khu vực tầng 2 của ngôi nhà sát nhà 652. Sau đó tôi men theo lan can trèo sang ban công nhà 652, đập cửa, hô hoán những người bên trong; đồng thời hỗ trợ những người sống tại 2 căn nhà liền kề đó thoát ra ngoài", ông Lai kể.

Vụ cháy kinh hoàng lúc nửa đêm ở Hà Nội: Người hàng xóm không quản hiểm nguy, bật tường cứu 6 người từ trong biển lửa - Ảnh 3
Ông Trần Tương Lai - Ảnh: Dân Trí

Sau khi gọi được những người trong nhà chạy ra, ông Lai đưa họ ra ban công tầng 2 nhà bên cạnh rồi thả họ xuống từ từ xuống đất.

Sau khi nỗ lực giải cứu nhiều người mắc kẹt trong đám cháy, ông Lai bị thương nhẹ ở bàn tay. Những người được giải cứu đều an toàn.

"Lúc đó lửa kèm khói bốc lên rất nhanh và nóng. Tôi gọi được 6 người chạy ra rồi bám tay, thả họ men theo tường ở cổng nhà bên cạnh, xuống đất an toàn. Thời điểm đó ở tầng 2 có khoảng 4 phụ nữ và một số trẻ em, tất cả đều an toàn. Duy nhất một trường hợp bị mắc kẹt ở tầng 4, sau đó cũng được lực lượng chức năng tới giải cứu an toàn", ông Lai kể lại.

Nói về hành động của mình, người đàn ông gần 60 tuổi cho biết khi đó ông chỉ nghĩ tới việc cứu người. Ông Lai cho biết, đã là hàng xóm láng giềng, gặp ai trong hoàn cảnh như vậy ông cũng đều cứu giúp.

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Một số người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn cho hay, đám cháy xuất phát từ tầng hầm, cũng là nơi để xe của căn nhà. Nhiều người đã trèo qua lan can rồi nhảy xuống và được người dân hỗ trợ.

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