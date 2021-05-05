Vụ cháu bé bị đánh dập tay ở TP.HCM gây bức xúc dư luận, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ

Xã hội 05/05/2021 20:11

Liên quan đến vụ việc cha đánh con đến dập tay tại TP.HCM, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh thông tin được nêu trên các phương tiện báo chí.

VTC News đưa tin, ngày 5/5, Văn phòng Chủ tịch nước vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Thành ủy, UBND TP.HCM xác minh và xử lý vụ việc một trẻ em ở huyện Hóc Môn bị cha đánh nát tay được báo chí nêu vào sáng cùng ngày. 

Cụ thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nghiêm, kịp thời ngăn chặn hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, đồng thời phải tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đảm bảo đầy đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật.

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Bàn tay chảy máu vì bị đánh bằng cây dài của cháu H.A. - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Liên quan đến vụ việc cha đánh con đến dập tay, chảy máu ở huyện Hóc Môn, báo Người Lao Động đã đưa tin, sau khi đi nhậu về, ông T.H.L. (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) thấy con trai V.T.H.A. (11 tuổi) đi chơi internet về nên đã cầm cây tre phơi đồ đánh cháu A., khiến bé bị chảy máu ở bàn tay. Tại cơ quan công an, ông L. trình bày vì cháu H.A. lấy trộm tiền đi chơi điện tử và bỏ học nên mới đánh để dạy dỗ cháu. Tuy nhiên sau khi trở về từ cơ quan công an, ông L. đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Còn cháu bé được đón về nhà bà nội ở và đi học bình thường.

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