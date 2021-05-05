Liên quan đến vụ việc con trai cắt cổ mẹ đẻ tử vong nghi do dùng chất kích thích vào chiều này 4/5, hàng xóm xung quanh gia đình cho biết đã nhiều lần chứng kiến người con đánh đập, thậm chí bóp cổ mẹ.

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều tối 4/5, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng gây bức xúc trong nhân dân ở phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường xảy ra vụ án thương tâm ngày hôm qua - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Cụ thể, vào chiều tối hôm qua, người dân phát hiện thi thể của bà D. bị cắt cổ nằm bên thành giếng. Sau khi khám xét hiện trường, hung thủ là con trai L.H.N. đã thực hiện hành vi man rợ trong lúc tinh thần không tỉnh táo, bị cho là dùng ma túy đá dẫn đến tình trạng "ngáo đá". Khi bị bắt, N. vẫn nửa tỉnh, nửa mê.

Đối tượng bị nghi sử dụng ma túy đá dẫn đến tình trạng 'ngáo đá' - Ảnh: Người Lao Động

Người dân sống xung quanh khu vực này vẫn chưa thôi bàng hoàng và bức xúc vì hành động "mất nhân tính" của cậu con trai. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông T. - một trong những người đầu tiên phát hiện bà D. cho biết, họ sống cạnh nhà và thường xuyên chứng kiến cảnh N. đánh mẹ đẻ của mình. Theo ông T., đích thân ông đã chứng kiến tới 5 lần N. đánh mẹ, bóp cổ mẹ: "Có hôm nghe bà D. la hét, tôi chạy sang thì thấy N. đang bóp cổ bà D., lúc này tôi phải xông vào đánh vào người thì N. mới buông tay".

Một người hàng xóm khác của gia đình bà D. chia sẻ thêm: "Thường ngày bà D. quạt bánh đa (bánh tráng) mang ra chợ bán. Cậu con trai chẳng có nghề nghiệp gì thường ăn chơi lêu lổng, khi không có tiền thì về xin mẹ. Nhiều lần bà D. không cho đã bị Nam đánh đập, hành hạ dã man".

Theo chính quyền phường Quảng Thịnh, năm 2004, L.H.N. đã có tiền án 6 năm tù về tội trộm cướp. Hiện vụ việc N. cắt cổ mẹ vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ

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