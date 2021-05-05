Vụ con trai cắt cổ mẹ đẻ: Nghịch tử bất hiếu đã nhiều lần bóp cổ, đánh đập mẹ vì không cho tiền ăn chơi

Xã hội 05/05/2021 17:10

Liên quan đến vụ việc con trai cắt cổ mẹ đẻ tử vong nghi do dùng chất kích thích vào chiều này 4/5, hàng xóm xung quanh gia đình cho biết đã nhiều lần chứng kiến người con đánh đập, thậm chí bóp cổ mẹ.

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều tối 4/5, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng gây bức xúc trong nhân dân ở phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

cat co me 1
Hiện trường xảy ra vụ án thương tâm ngày hôm qua - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Cụ thể, vào chiều tối hôm qua, người dân phát hiện thi thể của bà D. bị cắt cổ nằm bên thành giếng. Sau khi khám xét hiện trường, hung thủ là con trai L.H.N. đã thực hiện hành vi man rợ trong lúc tinh thần không tỉnh táo, bị cho là dùng ma túy đá dẫn đến tình trạng "ngáo đá". Khi bị bắt, N. vẫn nửa tỉnh, nửa mê. 

cat co me 1
Đối tượng bị nghi sử dụng ma túy đá dẫn đến tình trạng 'ngáo đá' - Ảnh: Người Lao Động

Người dân sống xung quanh khu vực này vẫn chưa thôi bàng hoàng và bức xúc vì hành động "mất nhân tính" của cậu con trai. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông T. - một trong những người đầu tiên phát hiện bà D. cho biết, họ sống cạnh nhà và thường xuyên chứng kiến cảnh N. đánh mẹ đẻ của mình. Theo ông T., đích thân ông đã chứng kiến tới 5 lần N. đánh mẹ, bóp cổ mẹ: "Có hôm nghe bà D. la hét, tôi chạy sang thì thấy N. đang bóp cổ bà D., lúc này tôi phải xông vào đánh vào người thì N. mới buông tay". 

Một người hàng xóm khác của gia đình bà D. chia sẻ thêm: "Thường ngày bà D. quạt bánh đa (bánh tráng) mang ra chợ bán. Cậu con trai chẳng có nghề nghiệp gì thường ăn chơi lêu lổng, khi không có tiền thì về xin mẹ. Nhiều lần bà D. không cho đã bị Nam đánh đập, hành hạ dã man". 

Theo chính quyền phường Quảng Thịnh, năm 2004, L.H.N. đã có tiền án 6 năm tù về tội trộm cướp. Hiện vụ việc N. cắt cổ mẹ vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ

Vụ bé trai bị đánh dập tay ở TP.HCM: Cha mẹ ruột 'tố' con ăn trộm tiền đi chơi game nên bị đánh, chính quyền xác nhận thông tin 'cha mẹ ép đi bán vé số' không chính xác

Vụ bé trai bị đánh dập tay ở TP.HCM: Cha mẹ ruột 'tố' con ăn trộm tiền đi chơi game nên bị đánh, chính quyền xác nhận thông tin 'cha mẹ ép đi bán vé số' không chính xác

Ngay sau khi clip đánh bé trai ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã tiến hành thăm hỏi và điều tra vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   cắt cổ mẹ đánh đập mẹ tử vong

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1