Thanh Hóa: Nghi ngáo đá 'nghịch tử' cắt cổ mẹ đẻ tử vong

Xã hội 04/05/2021 20:33

Người dân quanh khu vực phát hiện người phụ nữ nằm cạnh giếng nước đã tử vong với 1 vết cắt ở cổ. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều nay ngày 4/5, UBND phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nghi con trai "ngáo đá" cắt cổ mẹ đẻ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay tại số nhà 20/28 Nguyễn Hữu Cảnh, thôn Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa. Nạn nhân là bà N.T.D. (sinh năm 1961).

Tại thời điểm trên, người dân xung quanh nghe thấy tiếng la hét của bà D. do bị con trai là Lê Hoàng Nam (sinh năm 1987) hành hung. Tuy nhiên, khi đến nơi thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong nên hàng xóm không thể vào trong nhà được.

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Nhiều người dân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Sau 30 phút không nghe thấy tiếng kêu la nữa, hàng xóm mới sang nhà thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ này nằm bất động, đã tử vong tại giếng nước bên hông nhà, trên cổ có 1 vết cắt, còn đối tượng Nam đang ngồi trong nhà trong tình trạng rối loạn thần kinh nghi do dùng ma túy đá.

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Công an bắt giữ đối tượng nghi 'ngáo đá' - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, công an phường Quảng Thịnh, Công an TP.Thanh Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Thời điểm bị công an bắt giữ, đối tượng Nam vẫn trong tình trạng không tỉnh táo.

Được biết, Nam từng có tiền án và thường xuyên đánh mẹ đẻ khi không xin được tiền tiêu xài. Đối tượng cũng đã từng có vợ và ly hôn, sống với mẹ là nạn nhân D. tại căn nhà trên.

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