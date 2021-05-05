6 trẻ em độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) nhập viện với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. Trong số đó, một em đang phải lọc máu liên tục, một em đã tử vong sau khi nhập viện.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, sáng nay ngày 5/5, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vẫn đang tiếp tục điều trị cho các bé bị nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện trước đó.

Cụ thể, ngày 3/5, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận cùng lúc 6 trẻ được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, thở mệt. Người nhà các bệnh nhi cho biết, sáng cùng ngày, các em đều ăn bánh mì bên trong có pate và chà bông. Đến trưa các bé ăn cơm với canh mồng tơi, tôm, thịt bò xào hành tây và bò lagu. Tuy nhiên, sau khi ăn trưa khoảng 15 phút, các bé bắt đầu có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, trong đó hai bé có biểu hiện co giật và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vĩnh Cửu. Do tình trạng quá nặng, các bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục chữa trị.

Sau khi đua vào bệnh viện, 1 em nhỏ đã tử vong, các em còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Sau khi nhập viện, các bé được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - chống độc để cấp cứu. Trong 6 bé này, hai bé là D.T.A. và H.H.Đ. có triệu chứng rất nặng, thậm chí xuất hiện cơn ngưng tim, sốc với các biểu hiện mạch nhẹ, huyết áp khó đo và thở chậm, co giật. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cấp cứu cơn ngưng tim, ngưng thở rồi đưa vào lọc máu liên tục. Tuy nhiên, bé D.T.A. bị tổn thương đa cơ quan như tim, thần kinh nên đã tử vong sau đó. Còn bé H.H.Đ. đang được lọc máu liên tục. Bác sĩ Phạm Thị Kiều Trang, Phó khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, cho biết, với 2 trường hợp có biểu hiện rất nặng, các bác sĩ phải lọc máu, thay huyết tương, dùng cục lọc để hấp thụ độc chất cho các bệnh nhi.

Hiện tại, sức khỏe của 4 bé đã ổn định, không còn sốt hay nôn ói và chuẩn bị xuất viện, còn một bé đang phải tiếp tục lọc máu liên tục. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã tới lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm để điều tra nguyên nhân cụ thể.

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