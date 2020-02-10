Vụ châm lửa đốt nhà khiến 3 cha con tử vong: Tình tiết bất ngờ trong thư tuyệt mệnh của người bố

Xã hội 10/02/2020 09:49

Liên quan đến vụ việc bố tưới xăng tự tử khiến 3 cha con thiệt mạng tại Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của nạn nhân.

Nhiều ngày qua, vụ việc bố tưới xăng tự tử khiến 3 cha con tử vong ở Thừa Thiên - Huế khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là anh P.B.T (36 tuổi) và 2 con trai là P.Q.H (10 tuổi), P.G.T (3 tuổi).

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết ngay sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc, đồng thời hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân.

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Hiện trường vụ người bố tưới xăng tự tử khiến 3 người tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người đưa tin, cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh được viết bằng tay với nội dung xin lỗi vợ con và mong người vợ chăm sóc 2 con. Không ngờ cuối cùng anh T. lại tưới xăng thiêu sống cả 2 con. 

Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương, anh T. làm nghề sửa xe máy, vợ thì buôn bán. Anh T. được nhận xét là người hiền lành, tuy nhiên trước đây anh từng bị tai nạn khiến tâm lý bị ảnh hưởng. Những lúc tâm lý không ổn định thì vợ chồng anh T. lại xảy ra mâu thuẫn. 

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Tại địa phương, anh T. được nhận xét là người hiền lành - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 1 giờ sáng 8/2, anh T. đã tưới xăng lên người và 2 con đang ngủ rồi châm lửa đốt. Sau khi phát hiện đám cháy, hàng xóm xung quanh đã cùng nhau hô hoán dập lửa và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. 

Sau khi lửa tắt, mọi người phát hiện thi thể 3 bố con trên chiếc giường bị thiêu rụi, xung quanh nồng nặc mùi xăng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Vụ việc 3 bố con tử vong trong ngôi nhà bốc cháy khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Trước đó vài ngày, anh T. và vợ vừa xảy ra mâu thuẫn.

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Từ khóa:   Thừa Thiên - Huế mâu thuẫn vợ chồng thư tuyệt mệnh

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