Vụ việc 3 bố con tử vong trong ngôi nhà bốc cháy khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Trước đó vài ngày, anh T. và vợ vừa xảy ra mâu thuẫn.
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Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 bố con tử vong thương tâm.
Nạn nhân được xác định là anh P.B.T (36 tuổi) và 2 con trai là P.Q.H (10 tuổi), P.G.T (3 tuổi). Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8/2, anh T. đã tưới xăng lên người và 2 con đang ngủ rồi châm lửa đốt. Sau khi phát hiện đám cháy, hàng xóm xung quanh đã cùng nhau hô hoán dập lửa và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Sau khi ngọn lửa được khống chế, người dân phát hiện thi thể 3 bố con trên chiếc giường bị thiêu rụi, xung quanh nồng nặc mùi xăng. Cũng theo nguồn tin trên, anh T. làm nghề sửa xe máy. Thời gian gần đây, anh xảy ra mâu thuẫn với vợ. Cách đây vài ngày, người vợ đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Cãi nhau với vợ, chồng tẩm xăng tự thiêu
Cách đây không lâu, tại Hưng Yên cũng vừa xảy ra vụ việc người chồng tẩm xăng tự thiêu sau khi mâu thuẫn với vợ. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 27/12/2019, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ nhà anh P.V.K (trú xóm 12, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
Khi mọi người chạy đến thì nhìn thấy người anh K. đang bốc cháy. Sau đó, người dân đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh K. chỉ bị bỏng ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng.