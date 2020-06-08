Vụ cha bạo hành con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng: Người thân đánh nhau vì giành giữ tiền bảo trợ

Xã hội 08/06/2020 16:09

Người cha bạo hành con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng đã bị cơ quan công an bắt giữ, còn bé gái hiện đã được xuất viện về nhà.

Liên quan đến vụ cha bạo hành con gái 6 tuổiSóc Trăng gây xôn xao dư luận, sáng nay (8/6), ông Lý Phuông (Trưởng ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) cho biết bé D.T.N. đã xuất viện. Bé được cậu ruột đưa về phường Vĩnh Phước để chăm sóc, hiện sức khỏe ổn định.

Theo Zing, ông Phuông cho biết, bé gái vừa về nhà đã được nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi và cho tiền. Do xung đột trong việc giữ tiền nên cậu và dì của bé gái xô xát đánh nhau. Chính quyền xã đã nhờ trụ trì chùa gần nhà đứng ra hòa giải và tạm giữ tiền giúp bé. 

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Sau khi xuất viện, bé gái được nhiều nhà hảo tâm cho tiền - Ảnh: Zing

Cũng theo ông Phuông, Danh Đa (24 tuổi, cha N.) không cho các con đi học vì nhà nghèo. Từ ngày mẹ bỏ đi, 3 chị em N. được cậu ruột đưa về nuôi dưỡng nhưng người cha đến giành lại con.

Như đã đưa tin, chiều 28/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trói tay bé gái rồi đánh đập tàn nhẫn. Công an thị xã Vĩnh Châu nhanh chóng xác minh danh tính của người đàn ông là Danh Đa và mời anh ta về trụ sở lấy lời khai.

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Đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh Đa đánh con khiến người xem xót xa, phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan công an, Đa khai sau khi đi nhậu về thấy con gái làm đổ gạo xuống đất liền tát, đá, túm tóc và dùng nhánh cây đánh liên tiếp vào người con gái. Thậm chí, Danh Đa còn dùng dây xích sắt để cột tay cháu bé lại quanh cột nhà để đánh đập. Một người hàng xóm chứng kiến đã quay clip đăng lên mạng xã hội.

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Đa đánh đập con gái 6 tuổi khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Internet

Sau khi xảy ra sự việc, bé gái 6 tuổi đã được cơ quan chức năng đưa đến cơ sở y tế điều trị các vết thương và theo dõi sức khỏe. Hai người con khác của Đa được giao cho họ hàng chăm sóc.

Tối 29/5, VKSND thị xã Vĩnh Châu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Danh Đa để điều tra về hành vi hành hạ con ruột.

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Theo trưởng ấp, gã đàn ông đánh đập con gái 6 tuổi từng bạo hành đấng sinh thành đến mức người cha già phải bỏ xứ mà đi.

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