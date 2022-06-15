Trước đó, rạng sáng ngày 1/6, anh L.T.N.T (23 tuổi, ngụ TP. Tân An) nhận được thông tin con anh là bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) đã mất trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da, bầm tím tay chân nhiều.

Liên quan đến cái chết của bé trai 18 tháng tuổi vào 1/6 vừa qua, theo báo Lao Động, ngày 14/6, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi ngụ Bến Lức, Long An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Khi đưa bé P. vào bệnh viện, mẹ của bé khai nguyên nhân nhập viện là do bé bị té. Tuy nhiên, nghi ngờ con bị bạo hành dẫn đến tử vong nên anh T đã trình báo công an.

Theo anh T phản ánh, bé T ở với vợ cũ. Khoảng hơn 1 tháng nay, vợ cũ có quen với Nguyễn Thanh Ninh, thuê trọ sống chung như vợ chồng tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Sau khi khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của bé P., bước đầu cơ quan điều tra xác định Ninh đã có những hành vi xâm phạm, gây thương tích cho con trai của người tình.

Bị can Nguyễn Thanh Ninh - Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, vụ án có dấu hiệu của tội giết người và có thể có đồng phạm chứ không đơn giản chỉ là hành vi cố ý thương tích.

Có thể trước mắt cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh đập cháu bé, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, cơ quan điều tra sẽ chuyển tội danh sang tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Cường cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của vụ việc, làm rõ diễn biến hành vi, hung khí mà đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng để xác định các dấu hiệu cấu thành của các tội danh xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, đối tượng không có mục đích giết người và không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, có thể đối tượng chỉ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích với khung cao nhất và hình phạt có thể tới 14 năm tù.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ quá trình thực hiện hành vi dẫn đến cháu bé tử vong của đối tượng, mẹ cháu bé có biết hay không, có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội hay không để xử lý với vai trò đồng phạm hoặc xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.

"Dù là khởi tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hay tội giết người, đối tượng gây án cũng sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội nhiều lần... nên mất hình phạt sẽ rất nghiêm khắc" – ông Cường nhấn mạnh.

Khi đưa bé P. vào bệnh viện, mẹ của bé khai nguyên nhân nhập viện là do bé bị té. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của bé P., bước đầu cơ quan điều tra xác định Ninh đã có những hành vi xâm phạm, gây thương tích cho con trai của người tình.