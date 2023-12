Liên quan đến cái chết của bé trai 18 tháng tuổi vào 1/6 vừa qua, theo báo Lao Động, ngày 14/6, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi ngụ Bến Lức, Long An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, rạng sáng ngày 1/6, anh L.T.N.T (23 tuổi, ngụ TP. Tân An) nhận được thông tin con anh là bé L.T.L.T.P (18 tháng tuổi) đã mất trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương máu tụ dưới da, bầm tím tay chân nhiều.