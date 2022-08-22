Vụ bé gái 14 tuổi ở TP.HCM mất tích: Người cha kể lại hành trình tìm con giữa biển người

Xã hội 22/08/2022 13:57

Liên quan việc bé gái 14 tuổi ở TP.HCM, người cha cho biết, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), vừa bàn giao con gái ông về với gia đình.

Thời gian vừa qua, vụ việc bé gái 14 tuổi ở TP.HCM mất tích nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cụ thể, trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 17/8, ông Hoàng Minh Phúc (SN 1986, ngụ quận 8) đã đến Công an quận 8, TP.HCM trình báo về việc con gái ông là Hoàng Minh Thư (SN 2008) mất tích, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì.

Theo ông Phúc, ngày 30/7, Thư xin số tài khoản ngân hàng của người thân gửi cho một người đàn ông lạ, sau đó tài khoản của người thân của Thư nhận được số tiền 5 triệu đồng. Thư đã rút hết 5 triệu đồng này ra khỏi tài khoản, sau đó gom quần áo và rời khỏi nhà. Vợ chồng ông Phúc và người thân đã lần theo các mối quan hệ, gia đình dòng họ, bạn bè để tìm kiếm tung tích của Thư nhưng không tìm ra con gái.

Vụ bé gái 14 tuổi ở TP.HCM mất tích: Người cha kể lại hành trình tìm con giữa biển người - Ảnh 1
Bé Hoàng Minh Thư (SN 2008) - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bà Nguyễn Ngọc Thương (41 tuổi, mẹ Minh Thư) trầm ngâm nhìn ảnh con gái hồi lâu, gương mặt hốc hác vì suốt nhiều ngày không ngủ được. Chị tâm sự hiện tại, mong ước lớn nhất của chị là con gái sớm được về nhà.

"Minh Thư ơi! Nếu con có đọc được những dòng này thì về với ba mẹ đi con. Ba mẹ không trách gì con hết. Chỉ cần con về là ba mẹ vui lắm rồi!" - bà nhắn nhủ với con gái.

Vụ bé gái 14 tuổi ở TP.HCM mất tích: Người cha kể lại hành trình tìm con giữa biển người - Ảnh 2
Ba mẹ em mất ăn mất ngủ nhiều ngày qua, bỏ hết công việc tìm con - Ảnh: Thanh Niên

Sáng ngày 22/8, theo thông tin từ Zing News, ông Phúc cho biết, Công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), vừa bàn giao con gái ông về với gia đình. Thư bỏ nhà đi từ 21 ngày trước và mất tích đến nay. Hiện tại, sức khỏe của nữ sinh này tốt, tinh thần ổn định. Chiều tối nay, ông Phúc sẽ bắt xe khách đưa con về nhà ở quận 8, TP.HCM.

Kể về quá trình tìm con, ông Phúc cho biết thời gian qua, Thư sử dụng mạng xã hội và quen biết với thiếu niên tên N.N.K. (ngụ TP Nha Trang). Ngày 31/7, sau khi nhận được 5 triệu đồng, Thư đem theo quần áo rời khỏi nhà và đi xe đến gặp K. tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Thư đã sống tại nhà thiếu niên này gần 20 ngày. Sau đó, được anh trai của K. lái xe máy chở lên nhà người thân ở phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột) tìm việc làm. Khi đến TP Buôn Ma Thuột, người thân của thanh niên này phát hiện Thư là cô gái đang được một gia đình ở TP.HCM tìm kiếm, nên đã chủ động gọi điện thoại liên hệ cho gia đình.

"Tìm được con gái tôi mừng lắm. Sau khi làm việc với công an, tôi đã dẫn Thư về nhà bà con ở TP Buôn Ma Thuột nghỉ ngơi. Tôi muốn tinh thần con ổn định nên chưa hỏi nguồn gốc số tiền 5 triệu đồng và một số vấn đề liên quan" - ông Phúc nói.

Đã tìm thấy bé gái 14 tuổi ở TP.HCM mất tích sau khi 5 triệu đồng từ người đàn ông lạ

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Sau hơn 20 ngày biệt vô âm tín, cha mẹ em T. mừng đến bật khóc khi hay tin có người nhìn thấy con gái ở Đắk Lắk, tức tốc bắt xe đi đón con về.

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