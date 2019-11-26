Hàng xóm cho biết, trước khi bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong, cha mẹ nạn nhân thường hay cãi cọ to tiếng.

Sáng nay (26/11), tại chung cư Goldmark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là Lê Thị Thu H. (SN 2008), sinh sống cùng gia đình tại tầng 39, hiện đang là học sinh lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội.

Khoảng 2 giờ sáng, một số cư dân phát hiện bé H. nằm tử vong ở dưới sân tòa nhà nên báo công an.

Đến 6 giờ sáng, gia đình vào phòng gọi cháu bé dậy ăn sáng đi học, nhưng không thấy cháu bé đâu. Bố mẹ cháu bé tức tốc kiểm tra camera rồi đi tìm.



Bố cháu bé khóc ngất khi phát hiện con tử vong - Ảnh: Internet

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Cùng lúc đó, qua khu vực ban công gia đình phát hiện có đám đông đang ồn ào phía bên dưới. Khi mọi người xuống kiểm tra thì đau đớn phát hiện con gái đã tử vong.

Theo một số người dân có mặt ở hiện trường, sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ cháu bé ngồi khóc lớn dưới gốc cây đại, bên cạnh là thi thể con gái. Khi xe cứu thương tới, mọi người đưa thi thể cháu đi, bố nạn nhân quỳ rất lâu sau xe và khóc, không nói lời nào. Cảnh tượng đau lòng khiến những người chứng kiến xót xa vô cùng.

Bà H. (hàng xóm nạn nhân đồng thời là thành viên ban quản trị chung cư) cho biết trên Zing rằng bố mẹ cháu H. thường xuyên xảy ra cãi vã. Khoảng 2 ngày trước khi xảy ra sự việc, bố mẹ cháu H. cãi nhau rất lớn tiếng.

Vụ việc đang được Công an phường Phú Diễn tiếp tục điều tra làm rõ.

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