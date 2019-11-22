TP.HCM: Bé gái 13 tuổi nhảy từ lầu 8 xuống đất vì bị mẹ kiểm tra điện thoại

Giận mẹ kiểm tra điện thoại của mình, bé gái 13 tuổi nhảy lầu tự tử từ tầng 8 chung cư. Vụ việc khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Mới đây, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM xác nhận bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi L.A.Q (13 tuổi, quận 10, TP.HCM) được chuyển đến từ Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng dập gan. Được biết nạn nhân bị thương do nhảy lầu tự tử.

Sau khi tỉnh lại, Q. cho biết vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/11, vì giận mẹ kiểm tra điện thoại của mình nên em đã nhảy lầu từ tầng 8 xuống đất. May mắn em không rơi thẳng xuống đất mà rớt xuống mái tôn tầng 2, sau đó đụng vào xe máy rồi rơi xuống đất.

Bé gái nhảy lầu tự tử vì giận mẹ kiểm tra điện thoại hiện đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, bệnh nhi đã tỉnh táo, được theo dõi sát và điều trị bảo tồn gan. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã cử bác sĩ tâm lý để thăm khám, tư vấn cho em.

Thời gian gần đây liên tục xảy ra việc thanh thiếu niên tự tử khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Nguyên nhân chủ yếu do giận bố mẹ la rầy. Cách đây không lâu, tại Hà Tĩnh cũng vừa xảy ra vụ việc nam sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử vì giận mẹ.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 28/8, một số học sinh và người đi đường nhìn thấy 1 nam sinh đi xe máy lên cầu Thạch Đồng (xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh). Sau đó, nam sinh này bỏ lại chiếc xe và đồ dùng cá nhân rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vì vắng người nên không ai kịp can ngăn.

Được biết nạn nhân là Đ.T.H (sinh năm 2002, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) học lớp 12 hệ vừa học vừa làm tại một trường dạy nghề ở thành phố Hà Tĩnh.

Nam sinh lớp 12 tự tử sau khi bị mẹ mắng vì đi chơi về khuya - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do tối 27/8, H. đi chơi điện tử về quá khuya nên bị mẹ nhắc nhở và la mắng. Sáng 28/8, H. vẫn đi học bình thường nhưng khi đến cầu Thạch Đồng thì nhảy sông tự tử.

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