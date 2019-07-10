Vụ bắt quả tang vợ chung phòng với bác họ: Chồng phát hiện nhiều lần, vợ gom đồ đi thuê trọ bỏ mặc 2 con

Xã hội 10/07/2019 17:04

Liên quan đến vụ việc chồng bắt quả tang vợ ngoại tình, ở chung phòng với bác họ, trước đó người chồng đã phát hiện mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, khi bị chồng chất vấn, người vợ đã tự ý ra ngoài thuê trọ.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bắt quả tang vợ và bác họ ở chung phòng, tắt hết điện khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Liên quan đến vụ việc vợ ngoại tình trên, trao đổi với báo chí vào ngày 9/7, ông Phạm Văn Cược, Chủ tịch UBND phường Nhân Hòa (thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) xác nhận những người trong clip trên là người địa phương.

Được biết người vợ trong đoạn clip là chị T.T.M (sinh năm 1983), chồng là anh P.V.Q (sinh năm 1984, ngụ phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Cả hai đã có 2 người con trai.

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Người vợ ngoại tình trước đó đã dọn đồ ra khỏi nhà, thuê trọ sống - Ảnh: Internet

Theo đó, gia đình anh Q. sống gần nhà ông N.V.T (sinh năm 1969, làm nghề phục vụ đám cưới), hai gia đình có mối quan hệ họ hàng với nhau. Trong thời gian ở gần nhau, ông T. có tình ý với chị M., bị anh Q. phát hiện. Vào tháng 6/2019, hai bên có gặp nhau và xảy ra xô xát. Về phần mình, mặc dù được chồng khuyên ngăn nhưng chị M. không nghe và đã tự ý mang quần áo đi thuê trọ sống riêng.

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Sau khi bị bắt gặp, ông T. đã sang nhà xin lỗi anh Q. - Ảnh cắt từ clip

Trong khoảng thời gian này, ông T. lại tiếp tục liên lạc và qua lại với chị M. Sau một thời gian theo dõi, tối 5/7 vừa qua, gia đình anh Q. và anh em của chị M. đã đến phòng trọ và bắt quả tang chị này cùng ông T. ở trong phòng.

Sau khi bị bắt quả tang, ông T. và gia đình đã sang nhà anh Q. xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính. Phía gia đình anh Q. cũng đã chấp nhận lời xin lỗi và không gửi đơn tố cáo đến chính quyền địa phương.

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