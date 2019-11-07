Người phụ nữ 65 tuổi khai do con trai và cháu gái nhiều lần hỗn láo khiến bà ra tay sát hại cháu nội. Lời khai của nghi phạm đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi sát hại cháu nội.

Theo lời khai ban đầu, vợ chồng con trai bà Hường vào miền nam làm ăn, để lại con gái Phạm Thị Tâm (11 tuổi) cho bà Hường chăm sóc. Sau khi về quê, con trai bà Hường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bố ruột. Đầu tháng 11, sau khi bị con trai chửi bới, chồng bà Hường bỏ ăn và dọa sẽ tự tử.

Ngoài ra, bà Hường cho rằng cháu Tâm nhiều lần hỗn láo, không tôn trọng ông bà nội.

Chiều 3/11, bà Hường đi mua đồ thì gặp Tâm đi sinh nhật bạn về. Người phụ nữ gửi lại xe đạp, hai bà cháu đi xe đạp điện đến nhà họ hàng chơi nhưng họ đi vắng.

Trên đường về, bà Hường nhắc đến chuyện bố con Tâm hỗn lão nên hai bên cãi vã. Người bà nảy sinh ý định sát hại cháu nội, theo Zing.

Em T. chở bà nội trước khi mất tích. Sau đó người bà về nhà, còn em T. chết ở đập nước - Ảnh: Internet

Bà Hường nhờ cháu chở vào chân đập thủy lợi Bàu Ganh, xã Hậu Thành để tắm rồi nhờ cháu nội chà lưng. Nhân lúc bé Tâm không để ý, bà Hường đã xô cháu nội xuống nước khiến nạn nhân chết đuối thương tâm. Sau đó bà Hường quay về lấy xe đạp về nhà rồi lên Hà Nội làm giúp việc.

Đến tối cùng ngày, gia đình không Tâm về nhà nên tổ chức tìm kiếm và báo công an. Đến rạng sáng ngày 5/11, mọi người phát hiện thi thể em Tâm nổi trên đập nước.

Qua trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường, cơ quan công an phát hiện vào chiều ngày 3/11, trên đường về nhà Tâm đã gặp bà nội. Nữ sinh dùng xe đạp điện chở bà nội đi. Sau đó người bà về nhà một mình, còn Tâm thì mất tích.

Vụ án bà sát hại cháu nội ở Nghệ An đang được điều tra làm rõ.

Vụ nữ sinh lớp 6 chết nổi trên đập nước: Hé lộ lời khai của bà nội Tại cơ quan công an, người bà khai đi cùng xe với cháu T. ra đập, rồi xô cháu mình xuống nước. Vụ án bà nội sát hại cháu đang được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-ba-sat-hai-chau-noi-o-nghe-an-do-con-trai-va-chau-noi-qua-hon-lao-343473.html