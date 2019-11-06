Tại cơ quan công an, người bà khai đi cùng xe với cháu T. ra đập, rồi xô cháu mình xuống nước. Vụ án bà nội sát hại cháu đang được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ bà nội sát hại cháu ở Nghệ An gây rúng động dư luận xã hội, Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự bà H. (65 tuổi) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học sinh lớp 6), trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Bà H. là người cuối cùng tiếp xúc với em T. trước khi nạn nhân mất tích. Tại cơ quan công an, bước đầu bà H. đã thừa nhận hành vi sát hại cháu nội.

Theo VOV, người bà đi cùng xe với cháu T. ra đập, rồi xô cháu mình xuống nước. Bà H. cho biết bố mẹ T. đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai bà cháu. Gần đây, trong gia đình xảy ra một số mâu thuẫn. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đập nước nơi phát hiện thi thể nữ sinh lớp 6 - Ảnh: Internet Trước đó vào chiều 3/11, em T. cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng 16 giờ 30, T. về trước vì nhà ở xa.

Đến tận tối cùng ngày, em T. vẫn không về nhà. Người thân của T. đã đến nhà bạn học để tìm đồng thời trình báo chính quyền địa phương. Trong quá trình tìm kiếm, mọi người đã phát hiện áo khoác và mũ của em này ở chân đập thủy lợi Bàu Ganh, xã Hậu Thành cùng chiếc xe đạp. Nghi ngờ nữ sinh gặp nạn, hàng trăm người dân cùng lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm em T. ở bàu Ganh. Đến rạng sáng ngày 5/11, thi thể em T. được tìm thấy. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh lớp 6 tử vong.

Em T. chở bà nội trước khi mất tích. Sau đó người bà về nhà, còn em T. chết ở đập nước - Ảnh: Internet Qua trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường, cơ quan công an phát hiện vào chiều ngày 3/11, trên đường về nhà T. đã gặp bà nội. Nữ sinh dùng xe đạp điện chở bà nội đi. Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà H. về nhà một mình. Đến 21 giờ, bà H. bắt xe lên Hà Nội để làm giúp việc. Để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan công an yêu cầu bà nội cháu bé trở về địa phương. Vụ bà nội sát hại cháu đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ nữ sinh lớp 6 chết nổi trên đập nước: Bà nội thừa nhận sát hại cháu Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người bà 65 tuổi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh mất tích sau khi đi sinh nhật về.

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