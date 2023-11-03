Camera an ninh không ghi lại được thao tác của nhân viên HGS với chiếc vali do bị che khuất bởi xe chở hành lý.

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, kết quả xác minh cho thấy hành lý ký gửi của bà N.M.A. khi đến đảo hành lý số 4 đã bị một nhân viên của Công ty CP Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) nhấc ra khỏi băng chuyền, sau khoảng 1 phút rưỡi thì được đặt trả lại.

Khu vực bốc xếp hành lý tại khu bay, nơi hành lý được đưa lên băng chuyền và chuyển đến đảo hành lý bên trong nhà ga. Ảnh: Dân Trí

Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu của máy soi chiếu, lực lượng an ninh phát hiện chiếc tai nghe mà hành khách báo mất đã được nhân viên bốc xếp mang ra khỏi khu bay sau khi hết ca trực (nhân viên ra/vào khu bay đều phải đi qua máy soi chiếu). Sau khi triệu tập các nghi phạm và điều tra, cơ quan công an kết luận nhân viên bốc xếp N.V.T. (thuộc HGS) đã trực tiếp trộm cắp 500 Euro và một chiếc tai nghe trong vali của hành khách. Số tiền được T. chia cho 4 nhân viên khác, còn chiếc tai nghe nghi phạm mang về nhà sử dụng.

5 người này sau đó đã bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại để chờ xét xử. Hiện, gia đình các bị can đã nộp cơ quan công an số tài sản bị trộm cắp.

Về phía HGS, doanh nghiệp này đã đình chỉ công việc của 5 nhân viên nêu trên. Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ trước đó, ngày 23-8, Đồn Công an sân bay Nội Bài nhận được phản ánh của chị N.M.A. (quốc tịch Đức) về việc ngày 22-8, chị bay chuyến Hà Nội - Cam Ranh tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài. Chị có ký gửi hành lý là một chiếc vali màu đỏ.

Khi về tới khách sạn ở Cam Ranh, chị A. thấy vali của mình bị mở khóa.

Kiểm tra tài sản bên trong, chị phát hiện bị mất gồm bộ tai nghe không dây màu trắng và tiền mặt 500 euro.

Nghi phạm trong vụ trộm bị bắt giữ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đồn Công an sân bay Nội Bài sau đó đã vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Sau hơn nửa ngày, công an đã dựng lên chân dung nhóm nghi phạm trên.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận ngày 22-8, năm người làm việc chung ca. Nhiệm vụ của họ là bốc xếp hành lý ký gửi của khách tại nhà ga T1.

Trước khi làm nhiệm vụ, nhóm này bàn bạc, thống nhất trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, thấy vali nào dễ mở khóa sẽ trộm tài sản. Họ đã bọc lót, cảnh giới cho nhau để mở khóa trộm.

Khoảng 12h10 cùng ngày, phát hiện khóa vali của chị A. không chắc chắn nên đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong.

Tài sản lấy được, Thịnh giữ lại bộ tai nghe để sử dụng. Số tiền 500 euro đưa đi đổi được 12,6 triệu đồng, 5 nhân viên này chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận với thủ đoạn tương tự, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó.