Vụ tai nạn 5 người qua đời ở Lạng Sơn: Thủ tướng chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc

Xã hội 31/10/2023 17:50

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Chia sẻ trên VTC News, ngày 31/10, Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 15 người thương vong ở Lạng Sơn.

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trong đó làm rõ thời gian lái xe, trách nhiệm của lái xe trong việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, trách nhiệm của chủ phương tiện...

Đồng thời, lực lượng công an tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, nhất là trong thời gian thực hiện cao điểm tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Vụ tai nạn 5 người qua đời ở Lạng Sơn: Thủ tướng chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc - Ảnh 1

 

Vụ tai nạn 5 người qua đời ở Lạng Sơn: Thủ tướng chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc - Ảnh 2
Yêu cầu kiểm soát ô tô khách và vận tải hàng hóa sau vụ tai nạn 5 người chết. Ảnh: VTC

Lúc 2h10 cùng ngày, tại km70+830, quốc lộ 1A, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Thời điểm trên, tài xế Quách Đình Trọng (SN 1966, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) lái xe 16 chỗ biển số 14B-036.57 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, trên xe chở 15 người.

Khi đến đoạn đường trên, do đường dốc, khúc cua, trời tối không có đèn đường, xe 16 chỗ đã tông vào ô tô đầu kéo biển số 98C-016.45, bị hỏng máy, đang đỗ cùng chiều phía trước. Sau đó xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo biển số 77H-041.15, do anh Nguyễn Thành B. (SN 1996, trú tại Hoài Ân, Bình Định) điều khiển đi chiều ngược lại.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Vụ tai nạn 5 người qua đời ở Lạng Sơn: Thủ tướng chỉ đạo khẩn, yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc - Ảnh 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1033/CĐ-TTg ngày 31/10/2023 chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Đồng thời, Thủ tướng phân công đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với các đồng chí đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải trực tiếp tới hiện trường để phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có phương tiện và người liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

 

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