Thông tin từ Báo PLO cho hay, chiều ngày 30 -10, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cha con tại nhà riêng khu phố 4B (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa).

Sau đó mọi người còn phát hiện cháu NCN (3 tuổi, con ông L) trong tư thế treo cổ trên cửa sổ nên đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai. Tuy nhiên bé đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày công an phường Trảng Dài nhận được tin báo phát hiện ông NCL (49 tuổi, ngụ khu phố 4 , phường Trảng Dài) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng tại hiện trường tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân lý do tự vẫn vì bệnh tật.

Cha và con tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh: Internet

Theo Báo Công an, tháng 6/2023, tại tỉnh Lâm Đồng từng xảy ra vụ việc đau lòng tương tự. Thông tin ban đầu, chiều 27/6, chị T. (SN 1991) đi làm về, thấy cửa nhà khoá trong im ắng, không thấy chồng và 3 con nhỏ đâu. Nghi chuyện chẳng lành, khi chị vào được nhà, cùng người thân phá cửa phòng ngủ thì bàng hoàng phát hiện anh L.Đ.C. cùng 2 con ruột của anh với chị T. là các cháu L.Đ.T. (SN 2017), L.Đ.Th. (SN 2019) và C.H.M. (SN 2014, con trai riêng chị T.) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Công an

Nhận tin báo về vụ việc chấn động, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an H.Đức Trọng, Viện KSND tỉnh, các cơ quan chức năng tại địa phương nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân sự việc.

Được biết, trước khi lập gia đình với anh C. chị T. đã có 3 con riêng. Sau đó anh chị có thêm 2 con trai chung là các cháu L.Đ.T. và L.Đ.Th. Nhà chị T. ở sát nhà cha mẹ đẻ của chị, được cha mẹ cho đất, hỗ trợ xây nhà. Các cơ quan chức năng H.Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng đã túc trực tại hiện trường, tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu nhận định, anh LĐ.C. sát hại 3 con rồi tự tử.