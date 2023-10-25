Vĩnh Phúc: Bất ngờ trước nữ sinh lớp 9 leo lên lan can tầng 23 rồi nhảy xuống đất

Sau sự việc, nữ sinh bị đa chấn thương và đang được điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Báo Pháp luật, thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 25/10, nhiều người hốt hoảng khi chứng kiến một nữ sinh khoảng 15 tuổi nhảy từ tầng 23 của tòa chung cư VCI Moutain View (phường Định Trung, Vĩnh Yên) xuống đất.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường tổ chức sơ cấp cứu, đưa bệnh nhân tới bệnh viện; đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều khiển phân luồng giao thông.

Nơi nữ sinh nhảy xuống đất. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Báo Lao Động, theo bảo vệ chung cư VCI Moutain View, nạn nhân là người nơi khác đến và xin đi nhờ cư dân của tòa nhà lên đến tầng 23. Không hiểu vì lý do gì, nữ sinh này lại có hành động dại dột như vậy.

Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Internet

Cán bộ Công an TP Vĩnh Yên cho biết, nạn nhân được xác định đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Tam Đảo. Nữ sinh này bị đa chấn thương, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

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