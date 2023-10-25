Vĩnh Phúc: Bất ngờ trước nữ sinh lớp 9 leo lên lan can tầng 23 rồi nhảy xuống đất

Xã hội 25/10/2023 16:47

Sau sự việc, nữ sinh bị đa chấn thương và đang được điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Báo Pháp luật, thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 25/10, nhiều người hốt hoảng khi chứng kiến một nữ sinh khoảng 15 tuổi nhảy từ tầng 23 của tòa chung cư VCI Moutain View (phường Định Trung, Vĩnh Yên) xuống đất.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường tổ chức sơ cấp cứu, đưa bệnh nhân tới bệnh viện; đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều khiển phân luồng giao thông.

Vĩnh Phúc: Bất ngờ trước nữ sinh lớp 9 leo lên lan can tầng 23 rồi nhảy xuống đất - Ảnh 1
Nơi nữ sinh nhảy xuống đất. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Báo Lao Động, theo bảo vệ chung cư VCI Moutain View, nạn nhân là người nơi khác đến và xin đi nhờ cư dân của tòa nhà lên đến tầng 23. Không hiểu vì lý do gì, nữ sinh này lại có hành động dại dột như vậy.

Vĩnh Phúc: Bất ngờ trước nữ sinh lớp 9 leo lên lan can tầng 23 rồi nhảy xuống đất - Ảnh 2
Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Internet

Cán bộ Công an TP Vĩnh Yên cho biết, nạn nhân được xác định đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn huyện Tam Đảo. Nữ sinh này bị đa chấn thương, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Ăn cướp táo bạo tại Bình Dương, đối tượng liều lĩnh đón taxi rồi khống chế lấy tài sản

Ăn cướp táo bạo tại Bình Dương, đối tượng liều lĩnh đón taxi rồi khống chế lấy tài sản

Thiếu tiền trả nợ, tên trộm đã gọi xe taxi chở từ TP Thủ Đức (TP.HCM) hướng về tỉnh Bình Phước để thực hiện kế hoạch.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 9 tin xã hội Vĩnh Phúc

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 21 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 51 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt