Đề nghị thời gian đóng BHXH từ 20 năm thành 15 năm để được hưởng lương hưu

Về thời gian đóng bảo hiểm xã hội , theo Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết sẽ giảm thời gian đóng - hưởng từ 20 năm xuống 15 năm và tiến tới 10 năm. Đây là xu hướng của thế giới hiện tại vì tiền lương ngày càng tăng lên, tỉ lệ đóng "cho cái bánh bảo hiểm" ngày càng to ra. Tức là số năm đóng ngày càng ít nhưng tiền đóng thì nhiều.

Theo Báo Người Đưa Tin, nếu kỳ họp thứ 7 thông qua dự án Luật Bảo hiểm xã hội thì cũng có thể áp dụng vào thời điểm trùng với cải cách tiền lương (1/7/2024).

Theo Chủ tịch Quốc hội, một trong những nhân tố quan trọng nhất để hạn chế bớt việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giảm thời gian đóng bảo hiểm và làm tốt công tác truyền thông.

"Không những vậy, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động hầu như năm nào chúng ta cũng tăng thêm khoảng 6-8%. Tới đây, cải cách tiền lương cũng cải cách cả khu vực công và khu vực tư", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng theo Vietnamplus, tờ trình dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) có nhiều điểm đáng chú ý như độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hạ xuống 75 thay vì 80 tuổi như quy định hiện hành; giảm thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; người đóng Bảo hiểm Xã hội dưới 15 năm không đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu không rút bảo hiểm một lần cũng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Dự thảo Luật quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm Xã hội hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng khác sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do Ngân sách Nhà nước đảm bảo nhằm phấn đấu đạt mục tiêu Trung ương giao đến năm 2030 khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, Bảo hiểm Xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tổ chiều 2/11. Ảnh: Internet

Về vấn đề giảm thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm nhằm gia tăng số người được hưởng lương hưu, Bộ trưởng cho biết theo nguyên lý Bảo hiểm Xã hội và thông lệ quốc tế, người lao động để được hưởng lương hưu phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện là đủ tuổi nghỉ hưu và đủ thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội tối thiểu.

Quy định này nhằm tạo cơ hội cho một số nhóm đối tượng bắt đầu tham gia Bảo hiểm Xã hội muộn (45-47 tuổi mới bắt đầu tham gia) hoặc tham gia không liên tục hoặc làm công việc đặc thù có thời gian làm nghề ngắn dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng Bảo hiểm Xã hội có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng và được bảo đảm bảo hiểm y tế.

Quy định này góp phần giảm số người hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần do đủ điều kiện hưởng lương hưu. Người lao động có thời gian đóng Bảo hiểm Xã hội dài hơn vẫn được hưởng lương hưu với tỷ lệ hưởng lương hưu cao hơn không thay đổi so với quy định hiện hành.