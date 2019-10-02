Sau 1 ngày đăng tin tìm 2 con trai và con dâu mang thai lên Facebook, người mẹ đau đớn nhận tin các con đã tử vong dưới kênh nước. Vụ phát hiện 3 thi thể trong xe Mercedes đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ phát hiện 3 thi thể trong xe Mercedes dưới kênh Bà Ngọt, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Cả 3 nạn nhân đều là người thân trong một gia đình.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội bàn tán xôn xao về dòng trạng thái tìm con mất tích của tài khoản Facebook có tên D.Q.N.T.

Bà T. mong được giúp đỡ tìm kiếm tung tích của 2 con trai cùng con dâu đang mang thai: "Cả nhà ơi! Ai thấy các con của tôi: 2 con trai, con dâu đang mang bầu 7,5 tháng và chiếc xe Mercedes biển số: 63A-111** làm ơn gọi giúp số 0989******. Xin chân thành cảm tạ!". Đính kèm là hình ảnh của 2 người con trai, con dâu và chiếc xe Mercedes.



Mẹ đăng tin tìm 2 con trai và con dâu mang thai bị mất tích - Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng chưa đầy 1 ngày sau khi đăng tin tìm kiếm, bà T. đã bàng hoàng nhận tin 2 con trai và con dâu cùng đứa cháu nội chưa kịp chào đời đã tử vong dưới kênh Bà Ngọt.

Trước đó, khoảng 11 giờ hôm nay (2/10), người dân phát hiện trên kênh Bà Ngọt có chiếc xe hơi 4 chỗ nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt chiếc xe bị nạn. Bên trong xe có 3 thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Phát hiện 3 thi thể trong xe Mercedes dưới lòng kênh - Ảnh: FB

Danh tính các nạn nhân được xác định là Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), Phan Phú Dân An (25 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho) cùng vợ là chị Trần Ngọc Hoa Trâm (24 tuổi). Chị Trâm đang mang thai hơn 7 tháng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 30/9, 3 nạn nhân đi trên chiếc xe Mercedes đến quán karaoke tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho để hát cùng nhóm bạn.

Đến khoảng 1 giờ 45 ngày 1/10, 3 nạn nhân ra về thì gặp nạn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xe Mercedes nằm dưới kênh ở Tiền Giang, 3 người chết bên trong Ô tô Mercedes được tìm thấy dưới kênh nước ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang, bên trong xe có 3 người đã tử vong.

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