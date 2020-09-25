Hiện cơ quan Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra vụ ba người chết trong chòi canh tôm ở xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hai bức thư tuyệt mệnh.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang điều tra vụ việc ba người chết trong chòi canh tôm ở xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.K.L (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại), anh N.T.L (33 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, chồng hờ của chị L.) và em N.M.P.T (16 tuổi, con riêng của chị L.).

Người dân đến tìm thì phát hiện ba người chết trong chòi canh tôm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào sáng 22/9, một người dân đến chòi canh tôm của gia đình chị L. thì nhìn thấy trong chòi có 3 người nằm bất động trên sàn gỗ, gọi nhưng không ai trả lời. Sau đó, người này phát hiện cả ba đã tử vong nên trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một quyển vở có ghi lại hai bức thư tuyệt mệnh kể về việc buồn chuyện gia đình. Cạnh đó là 3 chai thuốc diệt cá tạp đã qua sử dụng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Được biết, chị K.L từng có một đời chồng và có hai con riêng. Trong khi đó, anh T.L là người ở huyện Chợ Lách đến huyện Bình Đại để giữ tôm thuê.

Cả hai gặp nhau, nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng nhưng gia đình không đồng ý. Chính vì vậy, họ đã dọn đến chòi tôm sống chung.

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