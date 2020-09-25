2 anh em sinh đôi ở Hà Nội chết đuối thương tâm: Học giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Xã hội 25/09/2020 14:54

Trong lúc đi chơi tại vườn cây, không may một em trượt chân xuống hố tưới cây, em còn lại nhảy xuống cứu khiến cả hai chết đuối thương tâm.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Duy Xúy, Hiệu trưởng trường THCS Cát Quế (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết 2 học sinh của trường vừa gặp tai nạn chết đuối thương tâm.

Cụ thể, theo thông tin trên Dân Việt, hai nạn nhân là anh em sinh đôi, sinh năm 2009, cùng học lớp 6B trường THCS Cát Quế A. Được biết, cả hai có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đều học giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến.

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Trong lúc chơi đùa ở vườn cây ở nhà dân, 2 anh em sinh đôi không may chết đuối thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào chiều 23/9, các em học sinh của trường được nghỉ học. Hai anh em đi chơi tại vườn cây của người dân địa phương. Trong lúc chơi, không may một em trượt chân rơi xuống hố tưới cây, em còn lại nhảy xuống cứu khiến cả hai bị đuối nước thương tâm

Nhận được tin báo về vụ tai nạn đau lòng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. 

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Từ khóa:   Hà Nội tai nạn đau lòng đuối nước thương tâm

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