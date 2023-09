Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng người đàn ông bị cây đè trong mưa lớn tại TP. HCM vào chiều qua đã tử vong.

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) xác nhận người đàn ông bị cây đè trong mưa đã tử vong do đa chấn thương.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút hôm qua (24/9), khi trời đang mưa lớn, một cây cổ thụ cao khoảng 20m, đường kính gốc hơn 1m tại khu vực trước trường Đại học Kinh tế TP. HCM (đường Nguyễn Tri Phương, quận 5) bất ngờ bật gốc ngã ngang, chắn con đường lớn.

Vào thời điểm trên, một người đi xe máy chạy đến bị cây đè trúng, chấn thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị gãy hở 1/3 xương quai vai bên phải, dập nát phần mềm cẳng tay phải. Bên trái nạn nhân bị gãy hở dưới hai xương cẳng tay và dập nát phần mềm. Phần chân bên phải của nạn nhân bị vết thương phần mềm.

Kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân bị tụ máu ngoài màng cứng thái dương phải, bề dày 1cm, xuất huyết nhân bèo, xuất huyết khoang dưới nhện thái dương, tụ khí nội sọ, đường giữa không lệch, không nứt sọ.

Theo thông tin trên Người lao động, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP. HCM cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa to, gốc cây có dấu hiệu suy kiệt do không đủ đất để bám. Công ty này cũng cho biết, cây ngã đổ đã được cắt tỉa cành theo kế hoạch duy tu trong mùa mưa do Sở Xây dựng TP. HCM chỉ định.

