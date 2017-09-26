Vợ mới sinh con được 10 ngày, chồng ra đường hiếp dâm, cướp của

Xã hội 26/09/2017 06:55

Vợ vừa sinh con được 10 ngày thì Huy bị cảnh sát bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Hôm qua (25/9), Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam nghi phạm Hoàng Quốc Huy (27 tuổi, cư ngụ tại xã la Yok, Ia Grai, Gia Lai) về hành vi hiếp dâmcướp tài sản.

Theo thông tin của Báo Pháp luật TPHCM, vào khoảng 20 giờ ngày 23/9, sau khi nhậu say, trên đường trở về nhà thì Huy thấy chị H. (26 tuổi, ngụ tại huyện Chư Pah) chạy xe máy một mình. Lúc này, Huy nảy sinh ý định đồi bại nên quyết định bám đuôi phía sau xe chị H. Đến đoạn đường vắng thuộc khu vực xã la Yok, huyện la Grai, Huy lái xe áp sát vào xe chị H. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau đó, hắn ta kéo chị H. và vườn cà phê cách đó không xa rồi hiếp dâm. Không dừng lại ở đó, khi đã thỏa mãn thú tính, Huy còn lấy đi chiếc điện thoại của nạn nhân.

Vợ mới sinh con được 10 ngày, chồng ra đường hiếp dâm, cướp của - Ảnh 1
Huy bị bắt khi đang trên đường đi thăm vợ - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Ngay khi nhận được tin báo, Công an địa phương tiến hành chốt chặn tất cả các trục lộ đường để truy tìm nghi phạm. Đến trưa ngày 24/9, Huy bị công an bắt khi đang trên đường đi thăm vợ tại xã Ia Nhin (huyện Chư Pah). Tại cơ quan điều tra, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, vợ Huy chỉ mới sinh con được hơn 10 ngày. Trước đây, Huy đã từng lãnh 4 năm tù về tội cướp tài sản và vừa mới ra tù được một năm.

 

Từ khóa:   gia lai hiếp dâm cướp tài sản

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