Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) hiện đang tạm giữ hình sự Đào Ngọc Thìn (58 tuổi) để điều tra về các hành vi Đe dọa giết người, Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 20/5, Thượng tá Vũ Duy Nhất - Phó Trưởng Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để truy tố Đào Ngọc Thìn (sinh năm 1964, ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý gây thương tích và Tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép.

Trước đó, khoảng 11h ngày 15/5, Công an huyện Bình Xuyên nhận được tin báo về việc chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1982, ở xã Trung Mỹ) bị chồng là Đào Ngọc Thìn nhốt trong nhà khóa trái cửa, dùng dao, súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người đe dọa đốt.

Đào Ngọc Thìn tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Xuyên sau đó phối hợp với Công an xã Trung Mỹ có mặt tại hiện trường, lên phương án giải cứu con tin. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ngôi nhà nơi nghi phạm khống chế vợ nằm dưới chân núi, bị khóa trái cửa. Thời điểm đó, lực lượng chức năng nhận định Thìn đang rất hung hãn, lại sử dụng vũ khí nóng. Vì vậy, nếu không khéo léo, cẩn thận trong việc tiếp cận, con tin sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khi được cảnh sát vận động, Thìn chịu thả vợ ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông này kiên quyết cố thủ. Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã tấn công vào ngôi nhà, khống chế, bắt giữ thành công Đào Ngọc Thìn. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 con dao, một khẩu súng kíp, 2 viên đạn và một lựu đạn tự chế.

Theo Zing đưa tin, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là ông Thìn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Đ. cùng mua một mảnh đất vào năm 2016. Giấy tờ mảnh đất này được bà Đông cất giữ. Tuy nhiên, gần đây, nghi phạm cần tiền trả nợ và chi tiêu nên yêu cầu vợ đưa giấy tờ để bán bớt đất. Tuy nhiên, bà Đông không đồng ý. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

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