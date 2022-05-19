Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ nghi phạm dùng hung khí chém nhiều nhát khiến vợ trọng thương.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 18/5, thông tin từ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ án xảy ra tại phường Xuân Đỉnh.

Theo thông tin của Zingnews, chiều cùng ngày, tại ngõ 355 Xuân Đỉnh, người dân phát hiện một phụ nữ bất tỉnh với nhiều vết thương tại nhà. Nghi phạm ra tay là chồng của nạn nhân.

Một cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ hung thủ gây án ngay tại hiện trường.

Chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp cho biết, nạn nhân không bị ảnh hưởng về tính mạng. Vị này cho biết nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh thông tin, nạn nhân đang được mổ cấp cứu trong bệnh viện.

Nghi phạm bị bắt giữ ngay tại hiện trường - Ảnh: Zingnews

Trước đó, trên địa bàn TP. Hà Nội cũng xuất hiện nhiều vụ án tương tự. Theo thông tin của VTC news, khoảng 12h trưa 13/11/2019, tại gầm cầu Dậu (xã Thanh Liệt), do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978) đã cầm dao truy sát vợ.

Lúc này, một người phụ nữ được cho là bạn của người vợ đã đứng ra can ngăn nhưng bị người đàn ông vung dao chém hụt.

Một ông Đoán - làm nghề xe ba gác ngay tại hiện trường cho hay, thấy sự việc ồn ào, quay sang thì thấy một người đàn ông đang vung dao đuổi chém 2 người phụ nữ. Trong đó, một người được xác định là đối tượng bị truy đuổi sau đó bị thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân Hoàng Thị Thơ (SN 1989, vợ đối tượng) được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn đối tượng Nguyễn Phúc Ngọc bị cảnh sát áp giải về Đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì để làm rõ và xử lý theo quy định.

Kinh hãi gã đàn ông hung hãn cầm dao xông vào chém vợ cũ hàng chục nhát chí mạng rồi bỏ chạy Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, người chồng cầm dao xông đến đâm vợ nhiều nhát chí mạng. Sau khi chém vợ, người này bỏ đi nhanh chóng.

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