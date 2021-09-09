Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, người chồng cầm dao xông đến đâm vợ nhiều nhát chí mạng. Sau khi chém vợ, người này bỏ đi nhanh chóng.

Mới đây, một đoạn camera kinh hoàng được đăng tải lên mạng xã hội khi ghi lại toàn cảnh một người đàn ông (được cho là chồng) lao vào chém vợ dã man ngay tại cửa hàng. Theo đó, có thể thấy, người đàn ông đội mũi bảo hiểm, bịt khẩu trang kín và mặc áo khoác đen, hung hãn cầm theo con dao đi từ ngoài xông thẳng vào cửa hàng.

Người đàn ông cầm dao xông thẳng vào nhà vợ cũ - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, người này lao thật nhanh tới chỗ người vợ chém tới tấp, mặc nạn nhân đau đơn chống cự yếu ớt. Gây án xong, người chồng cầm theo hung khí rồi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, lên xe phóng vụt đi. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng vô cùng kinh hãi. Nhiều người cảm thấy sốc trước lối hành xử côn đồ của người chồng và lo lắng cho tình hình của cô vợ không biết ra sao.

Sau khi gây án, gã đàn ông bỏ chạy, leo lên xe phóng vụt đi - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết sự việc xảy ra tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). Lãnh đạo huyện cho biết, sự việc này xảy ra vào chiều 7/9. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm. Người phụ nữ bị chém chính là vợ cũ của người đàn ông trên.

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