Khi đi qua chốt kiểm soát Covid cộng đồng tại phường 11, TP. Vũng Tàu, bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ, Hoàng Quang T. đã rút dao ra đuổi chém khiến 1 người trực chốt bị đứt gân tay.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 30/8, Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết. đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Quang T. (SN 1980, chỗ ở phường 11, TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Cụ thể, trước đó, khoảng 9 giờ ngày 29/8, T. điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát Covid-19 tại đầu hẻm 36 đường Bắc Sơn, phường 11. Lúc này tại chốt có 3 người, trong đó có anh Phạm Thanh H. (SN 1977) là người dân tình nguyện trong tổ Covid cộng đồng, nhận nhiệm vụ trực chốt ra vào kiểm soát dịch bệnh.

Anh Phạm Thanh Hải (áo đen) bị chém đứt gân tay ngay tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 - Ảnh: Người Lao động

Khi yêu cầu T. đưa giấy tờ để kiểm tra, T. không xuất trình nên tổ trực yêu cầu T. quay về. Tuy nhiên, T. dừng xe lại và rút dao đuổi chém khiến anh H. bị thương. Tại bệnh viện, anh H. được xác định đứt gân tay trái và đã được kịp thời cấp cứu, nối lại, hiện sức khỏe đang ổn định.

Hiện, công an cũng đã truy bắt được T., củng cố hồ sơ để sớm khởi tố bị can.

Người đàn ông nằm trong cốp ô tô để né sự kiểm tra của tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch ở Tuyên Quang Cơ quan chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt quả tang người đàn ông nằm trong cốp xe ô tô để trốn khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh.

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