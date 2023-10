Người đàn ông nằm trong cốp ô tô để né sự kiểm tra của tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch ở Tuyên Quang

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt quả tang người đàn ông nằm trong cốp xe ô tô để trốn khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh.

Theo VTC news đưa tin, khoảng 1h20 ngày 30/8, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) yêu cầu được kiểm tra xe ô tô BKS 88A-408.95 do Dương Quốc P. (SN 1989, trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cầm lái chạy theo hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang.

Qua kiểm tra, Dương Quốc P. xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính COVID-19 đã hết hạn nên tổ công tác không cho P. di chuyển vào địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Không chỉ vậy, tổ công tác kiểm tra còn phát hiện trong cốp ô tô có Lê Văn T. (SN 1989, trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm bên trong.

Lê Văn Tuấn trốn trong cốp xe ô tô nhằm trốn khai báo y tế để qua chốt kiểm dịch - Ảnh: VTC news

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng T. khai nhận, do bản thân không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế và trốn sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao toàn bộ người và phương tiện cho Công an xã Sơn Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

