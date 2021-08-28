Làm giả loạt giấy xét nghiệm COVID-19 cho người thân thuận tiện thông chốt kiểm dịch

Xã hội 28/08/2021 11:55

Đỗ Anh T. nhờ em họ là Trần Hoài N. làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để T. và người thân trong gia đình sử dụng khi đi qua các chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 27/8, Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoài N. (SN 1983, trú tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh) do liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 15h ngày 26/8. Trong lúc trực tại chốt kiểm dịch thuộc địa phận phường Phả Lại, TP. Chí Linh, tổ công tác của Công an TP. Chí Linh phát hiện lái xe Đỗ Anh T. (SN 1975, trú tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh) sử dụng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, nghi vấn là giả.

Trước dấu hiệu trên, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra khoang điều khiển xe ô tô phát hiện và thu giữ thêm 10 giấy trả lời xét nghiệm cùng loại vào những ngày khác nhau. Ngay sau đó, nam tài xế được đưa về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.

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Đối tượng Trần Hoài N. và Đỗ Anh T. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an nhân dân

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận toàn bộ giấy xét nghiệm trên đều là giả. Đối tượng khai đã nhờ em họ là Trần Hoài N. làm giả giấy xét nghiệm để bản thân và những người trong gia đình sử dụng khi qua chốt kiểm soát.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của N., Công an TP. Chí Linh phát hiện, thu giữ một số tài liệu, 1 máy tính xách tay, 1 máy in, máy scan mà N. sử dụng để làm giả giấy xét nghiệm. Vụ việc đang được Công an TP. Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 24/8, tổ liên ngành kiểm soát COVID-19 A08, Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ trên QL5, đoạn qua km50+700 thuộc phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương. Tổ cảnh sát kiểm tra ôtô tải BKS 89C-202.xx do anh Vũ Hoàng L. (SN 1996, quê huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển. Trên xe còn có 1 phụ lái là Lê Văn V. (SN 1990, quê Thanh Hoá).

Cả 2 trình cảnh sát 2 phiếu xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR với kết quả âm tính do Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh – Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện cả 2 giấy xét nghiệm này đều có dấu hiệu làm giả.

Sau đó, tài xế và phụ lái thừa nhận bản thân chỉ được công ty chủ quản cho xét nghiệm nhanh. Còn giấy xét nghiệm PCR trên do chủ xe đưa với mục đích vượt chốt kiểm soát COVID-19. Tổ liên ngành đã bàn giao 2 người này cho Công an TP. Hải Dương tiếp tục xác minh, làm rõ.

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