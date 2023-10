Làm giả loạt giấy xét nghiệm COVID-19 cho người thân thuận tiện thông chốt kiểm dịch

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 27/8, Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoài N. (SN 1983, trú tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh) do liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 15h ngày 26/8. Trong lúc trực tại chốt kiểm dịch thuộc địa phận phường Phả Lại, TP. Chí Linh, tổ công tác của Công an TP. Chí Linh phát hiện lái xe Đỗ Anh T. (SN 1975, trú tại phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh) sử dụng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, nghi vấn là giả.