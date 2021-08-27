Nam Định: Mâu thuẫn gia đình, bé gái bị bố đẻ bắt làm 'con tin', công an vào cuộc giải cứu

Xã hội 27/08/2021 15:33

Sau gần 5 giờ đồng hồ kiên trì vận động, thuyết phục không thành, đến đầu giờ chiều, khi phát hiện H. có sơ hở, lực lượng chức năng đã bất ngờ áp sát, bắt giữ thành công nghi phạm.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trưa 27/8, Lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh xác nhận, vừa giải cứu thành công một bé gái bị bố đẻ giam giữ trái pháp luật, đe dọa sẽ giết chết sau khi xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Cụ thể, sáng 26/8, do mâu thuẫn gia đình nên ông Trần Văn H. (46 tuổi, trú tại xóm Đoài 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh) đã dùng ốc vít, bản lề chốt khóa toàn bộ 3 cửa ra vào để không cho vợ, con gái cùng cháu ngoại ra ngoài và còn đe dọa tính mạng của các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trực Ninh nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động đối tượng H. không manh động, đồng thời báo cáo lên ban giám đốc Công an tỉnh.

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Lực lượng chức năng ập vào giải cứu bé gái bị bố đẻ giam giữ trái pháp luật - Ảnh: Tuổi trẻ

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng Công an huyện Trực Ninh triển khai phương án để đảm bảo an toàn, giải cứu các nạn nhân đang bị giữ.

Sau nhiều giờ thuyết phục, H. chỉ đồng ý thả vợ cùng cháu ngoại nhưng vẫn quyết giữ con gái ở trong phòng để làm con tin, đồng thời có những lời lẽ đe dọa tính mạng con gái.

Sau gần 5 giờ đồng hồ kiên trì vận động, thuyết phục không thành, đến đầu giờ chiều, khi phát hiện H. có sơ hở, lực lượng chức năng đã bất ngờ áp sát, bắt giữ thành công nghi phạm, giải cứu bé gái, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các nạn nhân.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 dao nhọn, 1 con dao lam,… Hiện Công an huyện Trực Ninh đang củng cố hồ sơ, giám định chất ma túy đối với H. để xử lý theo quy định.

Được biết, Trần Văn H. từng có 2 tiền án về ma túy và mới ra tù năm 2018. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, H. cùng vợ chuyển lên Hà Nội sinh sống, tìm việc làm nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai vợ chồng trở về quê từ cuối tháng 7/2021.

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