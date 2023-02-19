Vĩnh Long: Hãi hùng người phụ nữ đang ngủ ở bến đò bị ném bom xăng như cảnh giàn thiêu

Xã hội 19/02/2023 13:05

Trong lúc đang nằm ngủ canh bến đò, người phụ nữ ở Vĩnh Long bị kẻ lạ ném bom xăng một cách tàn bạo. Công an đã vào cuộc điều tra.

Ngày 19/2, theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một phụ nữ bị ném "bom xăng" khi đang nằm ngủ, như cảnh hành hình trên giàn thiêu. Nạn nhân bị bỏng nặng khi ngọn lửa bao trùm xung quanh.  

Vĩnh Long: Hãi hùng người phụ nữ đang ngủ ở bến đò bị ném bom xăng như cảnh giàn thiêu - Ảnh 1
Hiện trường vụ ném bom xăng được camera ghi lại. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ đoạn clip, vụ việc xảy ra vào 23h ngày 15/1 (nhằm 24 Tết), người phụ nữ đang nằm trên ghế bố ngủ bất ngờ có tiếng xe máy và một vật thể giống "bom xăng" ném vào người chị. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan ra ghế bố và nhiều vật dụng lân cận. 

Lúc này người phụ nữ kinh hoảng ngồi bật dậy kêu cứu. Không lâu sau có người đến dập lửa.

Toàn bộ sự việc được camera gần đó ghi lại. 

Theo báo Thanh Niên cho biết thêm, thông tin ban đầu, vụ việc trong đoạn clip trên xảy ra tại bến đò ngang thuộc TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long. Người phụ nữ gặp nạn trong đoạn clip là bà N.T.H (57 tuổi, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long). Bà H. thường xuyên ngủ ở bến đò ngang này để thu tiền người dân đi đò.

Bà H. cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bà bị bỏng nặng ở chân và tay. Bà H. đã đến công an trình báo vụ việc.

Vĩnh Long: Hãi hùng người phụ nữ đang ngủ ở bến đò bị ném bom xăng như cảnh giàn thiêu - Ảnh 2
Vết bỏng trên chân bà H. do vụ cháy gây ra. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 18/2, lãnh đạo công an huyện Tam Bình cho biết, cơ quan công an đã nắm được sự việc và đang điều tra, xác minh.

"Bến đò ngang trên nối thị trấn Tam Bình và xã Tường Lộc (thuộc huyện Tam Bình). Đối tượng ném bom xăng rất nhanh, thực hiện hành động vào ban đêm, việc điều tra khá phức tạp", vị lãnh đạo cho hay. 

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