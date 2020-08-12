Vinamilk ủng hộ 8 tỷ đồng cho Hà Nội và 3 tỉnh miền Trung chiến đấu chống dịch Covid-19

Trước các diễn biến của “làn sóng” Covid-19 thứ hai bùng phát trở lại từ các địa phương miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam… đến nhiều tỉnh thành khác, giải pháp mở rộng và tăng cường công tác xét nghiệm phát hiện nhanh virus đã được Chính phủ đánh giá là vô cùng cấp bách để nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các ca bệnh ngoài cộng đồng.

Đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch và đặc biệt là đảm bảo đủ sinh phẩm, thiết bị y tế, năng lực xét nghiệm để xác định nhanh các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục hỗ trợ 8 tỷ đồng cho Tp. Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những địa phương hiện đang rất cần được tăng cường về nguồn lực xét nghiệm trên diện rộng, sự hỗ trợ kịp thời để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu và các cán bộ đang trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo Sở Y tế và Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội tiếp nhận 50.000 bộ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tương đương 5 tỷ đồng từ đại diện Vinamilk Đầu năm 2020, ngay khi dịch Covid-19 mới xuất hiện tại Việt Nam, Vinamilk đã tham gia ủng hộ 10 tỷ đồng để mua vật tư, thiết bị sinh phẩm y tế giúp phát hiện sớm Covid-19; hỗ trợ vật dụng bảo hộ y tế cũng như gần một triệu sản phẩm dinh dưỡng tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tính đến nay, Vinamilk đã dành ra ngân sách đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 lên đến gần 40 tỷ đồng.

Trong ngày 11/8/2020, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội đã đại diện Công ty trao tặng 50.000 bộ lấy mẫu xét nghiệm cho đại diện của Sở Y tế và Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội. Tại buổi tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Việc Vinamilk hỗ trợ mẫu xét nghiệm có ý nghĩa rất lớn cho Hà Nội, bổ sung lượng mẫu xét nghiệm đang còn thiếu hiện nay, đảm bảo cho Hà Nội có đủ 80 nghìn mẫu xét nghiệm PCR. Nếu các đơn vị liên quan thực hiện việc giao mẫu đúng tiến độ thì mỗi ngày Hà Nội sẽ có thể xét nghiệm 10 nghìn mẫu để tăng cường khoanh vùng dập dịch.” Mới đây Vinamilk cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng các sản phẩm sữa cho các khu vực cách ly tập trung của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi Tiếp theo, Vinamilk cũng sẽ nhanh chóng chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ tăng cường trên đến 3 địa phương là Tp. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, Vinamilk đã hỗ trợ hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng cho các y bác sỹ và người dân tại các điểm cách ly tập trung của 3 địa phương này với ngân sách tương đương 1 tỷ đồng.

Tính đến nay, gần 40 tỷ đồng đã được Vinamilk đóng góp cho công tác phòng chống dịch với nhiều hoạt động thiết thực “Góp sức cùng đẩy lùi đại dịch là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả các đơn vị, cá nhân trong xã hội. Vinamilk hy vọng sự ủng hộ này sẽ góp phần giải tỏa áp lực cho ngành y tế tại các điểm nóng về dịch bệnh, giúp xác định nhanh chóng các ca bệnh và kịp thời chăm sóc, chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19. Trận chiến với Covid-19 sẽ còn cam go nhưng Vinamilk tin tưởng rằng, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, chung tay của cả cộng đồng và sự tham gia của mọi nguồn lực trong xã hội, Việt Nam sẽ nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.” – Bà Nguyễn Thị Minh Tâm chia sẻ.

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