Vinamilk mang niềm vui uống sữa đến với trẻ em Hà Nội thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam

Trong năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tặng 120.000 ly sữa, tương đương khoảng 865 triệu đồng cho hơn 1.300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được chăm sóc, nuôi dạy tại các trung tâm bảo trợ trẻ em, các nhà mở, nhà tình thương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các em được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng , hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng.

Ngoài hoạt động trao sữa, chương trình cũng đã đem đến cho các trẻ em tại đây một ngày mùa hè đầy niềm vui, tiếng cười với nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng đầy màu sắc và không kém phần “chuyên nghiệp” của các em hiện đang sống tại trung tâm.

Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An hiện đang tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt… cho hàng trăm trẻ khuyết tật là con liệt sỹ, con thương-bệnh binh, trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật các gia đình nghèo ở trên 25 tỉnh thành phía Bắc. Trung tâm là một trong những địa điểm đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong 10 năm nay.

Ông Hoàng Nghĩa Bình, Phó Giám Đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội cho biết: “Trẻ em sống tại các trung tâm được Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội chọn trao tặng sữa đều có hoàn cảnh đặc biệt, điều kiện sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các trung tâm cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu uống sữa thường xuyên của các em, vì vậy việc chăm sóc dinh dưỡng cho các em sống tại đây còn nhiều hạn chế. Nhận được những ly sữa bổ dưỡng do Công ty Vinamilk trao tặng là niềm vui rất lớn với các em, giúp các em cải thiện được bữa ăn hàng ngày, tăng cường dinh dưỡng, sức khỏe để tham gia tốt các hoạt động thể chất và học tập.”

Em Hoàng Thị Thu Hằng, một học sinh thụ hưởng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Hà Nội với ước mơ khi lớn lên sẽ làm họa sĩ, bẽn lẽn cho biết: “Con rất thích uống sữa, vì sữa ngon và bổ dưỡng, uống sữa đều đặn sẽ giúp con khỏe và thông minh hơn. Mỗi ngày, con đều mong được uống sữa.”

Trước đó, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Vinamilk cùng với Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng tổ chức ngày hội uống sữa cho trẻ em vùng cao ở tỉnh Quảng Nam. Tại đây, chương trình đã trao tặng hơn 112.000 ly sữa trị giá hơn 800 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2020 với thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em” sẽ trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị lên đến hơn 12,5 tỷ đồng. Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với sự đồng hành của Vinamilk trong suốt 13 năm qua đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, mang niềm vui uống sữa đến cho trẻ em trên mọi miền đất nước. Tính đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn nhận được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển của các em trong tương lai.