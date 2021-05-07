Vinamilk cùng Cặp lá yêu thương tiếp sức đến trường cho trẻ em tỉnh Ninh Bình

Xã hội 07/05/2021 14:52

Nhằm mong muốn tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, chương trình Cặp lá yêu thương cùng “đại lá lành” Vinamilk đã khởi động hành trình năm thứ 4 bằng chuyến đi đến với những chiếc lá chưa lành tại Ninh Bình.

Cặp lá yêu thương” là dự án cộng đồng của Đài truyền hình Việt Nam mà Vinamilk tham gia với vai trò một “đại lá lành”, đơn vị đồng hành chính của chương trình. Suốt 3 năm đi cùng Cặp lá yêu thương, Vinamilk đã gặp gỡ rất nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến từ nhiều địa phương khác nhau, từ vùng núi cao cho đến vùng sông nước hay biển đảo. Trong mỗi chuyến đi, Vinamilk luôn dành tình cảm yêu thương của mình cho các “lá chưa lành” thông qua những phần quà là những hộp sữa tươi bổ dưỡng giúp các em khỏe mạnh và những phần học bổng để tiếp sức các em đến trường. 

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Đại diện đại lá lành Vinamilk đến thăm gia đình chị Quý Thu tại tỉnh Ninh Bình

Năm 2021 mở ra hành trình năm thứ 4 của Vinamilk và Cặp lá yêu thương, tiếp tục lan tỏa thông điệp đẹp “lá lành đùm lá rách” đến cộng đồng. Và điểm dừng chân đầu tiên là tỉnh Ninh Bình, vùng đất của Cố đô Hoa Lư và nhiều nhân kiệt như “anh hùng cờ lau” Đinh Bộ Lĩnh, nhà thơ Trương Hán Siêu…

Thời tiết mưa lạnh cuối tháng 3 không ngăn được bước chân của đoàn đến với gia đình chị Quý Thu (huyện Kim Sơn) – lao động chính trong gia đình 6 người gồm 4 “thiên thần” ở tuổi ăn tuổi lớn. Công việc chính của chị Thu là đan bèo, thu nhập mỗi ngày vỏn vẹn từ 40.000 - 50.000 đồng, tối đa 70.000 - 80.000 đồng nếu dốc hết sức. Ngoài thời gian làm việc, chăm sóc con nhỏ, chị còn lo cho chồng bị tai nạn giao thông, phải phẫu thuật não và ghép sọ. Dù cuộc sống chật vật, chị Thu vẫn mong các con tiếp tục được đến trường để có được một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. 

Là chị cả trong nhà, sớm hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, em Quỳnh Trang (lớp 8) luôn tranh thủ thời gian ngoài giờ học để phụ mẹ đan bèo, làm việc nhà, đọc sách cho các em. Còn Quỳnh Giang (lớp 5) và Khánh Ly (lớp 1) nhận nhiệm vụ chăm em út 19 tháng tuổi để mẹ có thời gian làm việc và bố được nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Mỗi em, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đều có cách riêng thể hiện tình yêu thương gia đình của mình, song song với việc chăm chỉ học tập, nuôi dưỡng ước mơ vươn cao mai sau.

Để động viên tinh thần các em, trong chuyến đi này, chương trình và Vinamilk đã trao phần học bổng trị giá 50 triệu đồng cùng những sản phẩm dinh dưỡng đến cho Quỳnh Trang và các em của mình. Đặc biệt hơn, với 3 cô công chúa nhỏ, chương trình còn chuẩn bị thêm món quà đặc biệt là 3 chiếc áo dài xinh xắn như một lời chúc các em luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực, luôn học tập tốt để là niềm hy vọng, nguồn vui, sự động viên của mẹ cha. 

Vinamilk cùng Cặp lá yêu thương tiếp sức đến trường cho trẻ em tỉnh Ninh Bình - Ảnh 2
Ba chị em Trang, Giang và Ly duyên dáng trong tà áo dài do Vinamilk trao tặng

“Tình yêu thương các con dành cho bố mẹ, những cố gắng trong học tập và cuộc sống của các con chính là tấm gương truyền đi nguồn động lực cho các bạn nhỏ khác. Thay mặt cho các cô chú đang làm việc tại Vinamilk, cô xin gửi lời chúc tới các con sức khoẻ, chúc các con học thật giỏi để cuộc sống sau này tốt hơn.”, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc chi nhánh công ty Vinamilk tại Hà Nội nhắn nhủ đến các em.

Hạnh phúc trước món quà và sự sẻ chia của chương trình Cặp lá yêu thương cùng Vinamilk, chị Thu không giấu được cảm xúc của mình. “Đây thật sự là món quà quý báu, là động lực để em cố gắng vượt qua cuộc sống khó khăn này”. Mong rằng những giọt nước mắt của chị Thu và tấm lòng của đại lá lành Vinamilk sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Giang, Trang và Ly tiếp tục phấn đấu vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội. 

Vinamilk cùng Cặp lá yêu thương tiếp sức đến trường cho trẻ em tỉnh Ninh Bình - Ảnh 3
Cả gia đình và đại diện lá lành Vinamilk cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm để ghi dấu ngày đặc biệt này

 

Trong chuyến thăm gia đình, đại diện đến từ Vinamilk còn trải nghiệm công việc đan bèo để hiểu hơn về “kế sinh nhai” của chị Thu. Đây là một công việc thủ công đòi hỏi bàn tay khéo léo và cẩn thận để cho ra đời những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính thẩm mỹ và độ bền cao, thân thiện với môi trường. 

Vinamilk cùng Cặp lá yêu thương tiếp sức đến trường cho trẻ em tỉnh Ninh Bình - Ảnh 4
Các đại diện đến từ Vinamilk thử sức với việc đan bèo với sự hướng dẫn niềm nở của chị Thu

 

Đồng hành cùng “Cặp lá yêu thương” từ những ngày đầu, Vinamilk đã góp phần “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” đến rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần học bổng và phần quà thiết thực. Những nỗ lực của Vinamilk và chương trình đã góp phần truyền cảm hứng, tạo nên sự hợp lực mạnh mẽ trong cộng đồng khi ngày càng có càng nhiều “đại lá lành” chung tay nâng bước các em trưởng thành. Nhiều quả ngọt đã kết trái từ “những mùa gieo hạt” yêu thương, trong đó nhiều em đã trở thành tân sinh viên đại học và du học sinh đang học tập tại nước ngoài.

Vinamilk cùng Cặp lá yêu thương tiếp sức đến trường cho trẻ em tỉnh Ninh Bình - Ảnh 5
Các bạn nhỏ tại Nghệ An, Quảng Trị, Vĩnh Long và Đà Nẵng nhận hỗ trợ từ Vinamilk và chương trình “Cặp lá yêu thương” trong những năm trước
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