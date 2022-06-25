Theo kết quả điều tra, Nhu có tiền án về tội trộm cắp tài sản và đã chấp hành xong án phạt tù vào ngày 24/3/2019. Đến ngày 16/3/2021, Nhu bị TAND quận Ninh Kiều ra quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, với thời hạn 18 tháng.

Liên quan đến vụ đối tượng nghi “ngáo đá” lái xe cấp cứu gây náo loạn ở Cần Thơ, theo báo Lao động đưa tin, chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Hoàng Nhu (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về các hành vi, gồm: Cướp tài sản; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Ngày 13/6, Nhu điện thoại và cự cãi với anh họ trong việc làm ăn trước đây nên mẹ ruột la rầy. Nhu bực tức đã rời nhà người thân ở Hậu Giang, đến quận Ninh Kiều mua ma túy để sử dụng. Đến trưa 15/6, Nhu vào Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, sau đó đến siêu thị gần cửa B của bệnh viện. Khi vào bên trong siêu thị, Nhu cầm theo miếng gạch hình tam giác, mắt trợn trắng có biểu hiện say ma túy (ngáo đá) và nói lớn tiếng khiến nhân viên hoảng sợ.

Quá trình cai nghiện, Nhu được TAND thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) giảm thời hạn 2 tháng 8 ngày. Đến ngày 9/6, Nhu chấp hành xong quyết định và được mẹ ruột từ tỉnh Bình Phước đến đón về. Trên đường về, Nhu và mẹ ruột đến quận Ninh Kiều thăm người thân, sau đó cả hai đến tỉnh Hậu Giang ở nhờ nhà người quen vài ngày.

Sau đó, Nhu đã lấy 3 con dao Thái Lan trong siêu thị và liên tục nói lớn tiếng khiến nhân viên và nhiều người trong siêu thị hoảng sợ, rồi vơ bánh, kẹo, nước ngọt bỏ thau nhựa ôm ra khỏi siêu thị.

Lúc này, trên tay vẫn cầm 3 con dao, Nhu đi lòng vòng quanh xe cứu thương đang đậu trong khuôn viên của bệnh viện. Công an phường Tân An đã nhanh chóng đến hiện trường, thuyết phục bỏ dao xuống nhưng Nhu vẫn lớn tiếng la lối.

Bất ngờ, Nhu nhảy lên xe cứu thương, nổ máy chạy trên đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện. Khi Nhu lái xe đến cổng C định chạy ra khỏi bệnh viện, Cảnh sát 113 đã dùng phương tiện chặn lại nhưng nhiều lần Nhu vẫn điều khiển xe cứu thương đâm thẳng vào xe Cảnh sát 113 và đi ra đường Châu Văn Liêm.

Hiện trường xe cứu thương hư hỏng nặng - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của báo Người Lao động, lúc này, trên tay Nhu vẫn còn cầm 3 con dao và đi lòng vòng quanh xe cấp cứu đang đậu trong khuôn viên của bệnh viện. Nhu bất ngờ lên xe cấp cứu khởi động rồi chạy trên đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện.

Khi Nhu lái xe đến cổng C định chạy ra khỏi bệnh viện, Cảnh sát 113 đã dùng phương tiện chặn lại. Nhu nhiều lần lái xe đâm thẳng vào xe Cảnh sát 113, sau đó lái xe tông vào cửa rào inox cổng A và ra đường Châu Văn Liêm.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát 113 cùng các lực lượng nghiệp vụ đã truy đuổi theo Nhu qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều. Nhu lái xe chạy về phía cổng A của bệnh viện đã va chạm vào chốt bảo vệ. Nhu tiếp tục chạy xe va quẹt vào một xe cấp cứu khác của bệnh viện, rồi tông vào thân cây phía trước cổng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Hoàng Nhu để điều tra về các hành vi, gồm: Cướp tài sản; Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản; Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ - Ảnh: báo Lao động

Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng khống chế, tước dao trên tay Nhu. Khi được đưa ra khỏi xe, Nhu còn trong tình trạng say ma túy và không tỉnh táo nên được đưa vào bệnh viên cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm, trong nước tiểu và trong máu của Nhu có thành phần của chất kích thích (ma túy tổng hợp) gồm: Amphetamine (hồng phiến), Marijuana (cần sa) và Methamphetamine (ma túy đá). Sau khi điều trị hồi phục, Nhu được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.