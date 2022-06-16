Theo đó, bệnh viện ghi nhận trường hợp nam thanh niên tên L.H.N. (ngụ Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có biểu hiện ngáo đá xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện, lấy con dao gọt trái cây và trở ra khu vực đậu xe tại cửa B của bệnh viện.

Vào ngày 15/6, trên địa bàn TP. Cần Thơ đã xảy ra vụ việc một người đàn ông nghi " ngáo đá " trộm xa cứu thương gây náo loạn đường phố khiến nhiều người hoang mang. Theo Thanh Niên, chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã thông tin về vụ việc.

Khi bị người dân và công an phối hợp bắt giữ, nam thanh niên nghi ngáo đá vẫn đang trong tình trạng kích động và không tỉnh táo. Hiện, N. đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

"Lợi dụng tài xế đang chuẩn bị xe để chuyển viện cho bệnh nhân, thanh niên ngáo đá đã leo lên điều khiển xe cấp cứu chạy xa khỏi khuôn viên bệnh viện" - thông cáo của bệnh viện ghi.

Bước đầu, bệnh viện ghi nhận một số cơ sở vật chất bị hỏng gồm: vỡ cửa kính tại cửa C, hư hỏng hàng rào bảo vệ tại cổng A. Bệnh viện đang tích cực phối hợp, hỗ trợ công an điều tra để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vụ việc đã làm náo loạn nhiều khu vực nội ô TP.Cần Thơ - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã khống chế thành công đối tượng ngáo đá đưa vào bệnh viện để điều trị.

“Người này còn biểu hiện ngáo đá, khai báo lung tung và trên người cũng không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào”, lãnh đạo Công an phường Tân An, thông tin.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 15/6, Công an phường Tân An nhận được tin báo có đối tượng mang theo dao vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đe dọa người dân. Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều.

Vụ việc đã làm náo loạn nhiều khu vực nội ô TP.Cần Thơ - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Thời điểm đó, đối tượng đã lên xe cấp cứu có sẵn chìa khóa đang đậu trong khuôn viên bệnh viện. Lực lượng Cảnh sát 113 và Cảnh sát giao thông nhanh chóng đã triển khai thêm lực lượng đến hiện trường, tiếp cận và thuyết phục đối tượng buông dao và rời khỏi ôtô cấp cứu. Tuy nhiên đối tượng không chấp hành, bất ngờ lái ôtô cấp cứu ra khỏi bệnh viện.

lực lượng Cảnh sát 113 và CSGT đã lái xe đặc chủng đi trước cảnh báo người dân đang lưu thông trên phố để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc; đồng thời tiếp cận khống chế buộc đối tượng giảm tốc độ. Sau khi lái xe cấp cứu qua các tuyến đường Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, chiếc xe cấp cứu quay lại hướng về BVĐK TP.Cần Thơ.

Trước khi bị khống chế, đối tượng ngáo đá đã lái xe cấp cứu chạy qua nhiều tuyến phố trong nội ô Cần Thơ - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Đối tượng lái xe lưu thông đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (phía đường Châu Văn Liêm), đã tông vào bên hông trạm gác bảo vệ, sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường và nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, áp giải để đưa vào bệnh viện điều trị.

Lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đối tượng, sau đó đưa đi cấp cứu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều cho biết sau khi đối tượng được điều trị sẽ tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.