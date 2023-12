Liên quan đến câu chuyện "Nghi án một nam thanh niên câm điếc bị đánh dập não bỏ lại trong nghĩa trang", theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 24/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an Nghệ An cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh G hoàn toàn bình thường, không hề bị câm, điếc bẩm sinh như một số trang mạng đã đăng.