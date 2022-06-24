Những ngày qua, trên mạng xã hội và truyền thông xôn xao câu chuyện “Nghi án một nam thanh niên câm điếc bị đánh dập não bỏ lại trong nghĩa trang”

Liên quan đến câu chuyện "Nghi án một nam thanh niên câm điếc bị đánh dập não bỏ lại trong nghĩa trang", theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 24/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Công an Nghệ An cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh G hoàn toàn bình thường, không hề bị câm, điếc bẩm sinh như một số trang mạng đã đăng.

Nạn nhân G. nghi bị đánh nằm bất tỉnh tại nghĩa trang - Ảnh: VTC News Vụ việc anh G. bị đánh xảy ra vào đêm 20/6. Công an xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sơ cứu và đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Nghi Xuân để chăm sóc. Công an huyện Nghi Lộc đã cử một Tổ công tác phối hợp Công an xã Nghi Xuân tiến hành xác minh vụ việc đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc Cụ thể, vào đêm 20/6, anh G điều khiển xe mô tô tới địa phận xã Nghi Xuân để đón bạn. Trên đường về anh G gặp Phạm Bá Tú (28 tuổi, trú xã Nghi Xuân) đang ngồi trước cổng Trường THPT Nghi Lộc 3 (thuộc xã Nghi Xuân). Trong khi nói chuyện, anh G và Tú xảy ra xích mích. Tú đã dùng gậy đánh vào vùng đầu và tay làm anh G bị thương. Quá trình bỏ chạy anh G nằm gục tại đường đi lên nghĩa trang Đồng Dương, cách Tỉnh lộ 535 khoảng 10 mét.

Phạm Bá Tú tại cơ quan công an - Ảnh: Báp Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo VTC News, vào sáng 21/6, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh ở khu vực bãi đất trống nghĩa trang xã Nghi Xuân (giáp xã Nghi Phong) nên đưa đến Trạm y tế xã Nghi Xuân cấp cứu. Nhưng do bị thương nặng, nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (TP Vinh). Hiện tại, theo sức khỏe nạn nhân G đã có tiến triển tốt và vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngoai ra, vụ việc cố ý gây thương tích nêu trên đang được Công an huyện Nghi Lộc củng cố hồ sơ, xử lý.

Xác định nghi phạm đánh thanh niên khuyết tật trí tuệ rồi bỏ ngoài nghĩa trang: do mâu thuẫn bộc phát Nam thanh niên sinh năm 2003 vốn bị khuyết tật trí tuệ vào chiều ngày 21/6, người dân bất ngờ phát hiện anh bị đánh bất tỉnh tại nghĩa trang trong tình trạng dập não.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-ve-nghi-an-nam-thanh-nien-cam-diec-bi-danh-dap-nao-o-nghia-trang-478831.html