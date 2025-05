Nóng: Yêu cầu lấy mẫu kiểm tra tìm chất cấm trong sản phẩm giảm cân của DJ Ngân 98

Theo thông tin báo Dân Trí, Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua, một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo gồm: X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 Plus... đã nhận được sự quan tâm của nhiều người vì nghi ngờ chứa chất cấm.

Cục An toàn thực phẩm đã khẩn trương kiểm tra, rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Cục. Kết quả cho thấy chỉ có một sản phẩm trong số các sản phẩm trên được tiếp nhận bản công bố tại Cục An toàn thực phẩm, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe X7 Plus.