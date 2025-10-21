Đúng 7 ngày tới (28/10/2025), 3 con giáp giàu có hơn người, tình cảm đong đầy, sầu muộn biến mất, hậu vận tận hưởng cuộc sống viên mãn

Công việc của tuổi Tuất sẽ không có gì đáng ngại. Bạn có thể cân đối công việc dù có nhiều nhiệm vụ phải đảm nhận cùng lúc. Con giáp này chỉ cần nỗ lực cho những mục tiêu sự nghiệp của mình và đừng quan tâm đến ý kiến của người khác sẽ sớm công thành danh toại.

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người tuổi Tỵ bước vào chuỗi ngày tràn đầy năng lượng tích cực. Nhờ có sao Hồng Loan và Thiên Hỷ chiếu rọi, đường tình duyên của họ nở rộ như hoa mùa xuân. Người độc thân có thể gặp đối tượng hợp duyên trong công việc hoặc qua bạn bè giới thiệu, còn người đã có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, dễ đón tin vui về tương lai chung.

Không chỉ có hỷ khí trong tình duyên, tuổi Tỵ còn được sao Thiên Tài trợ lực, giúp tài chính hanh thông bất ngờ. Những khoản thu phụ, tiền thưởng hoặc đơn hàng mới xuất hiện liên tiếp, mang lại cảm giác “tiền về không ngớt”. Đặc biệt, những ai làm nghề tự do, buôn bán hoặc kinh doanh nhỏ lẻ sẽ thấy vận tiền như “mở khóa” – lợi nhuận tăng, cơ hội mới kéo đến. Theo tử vi, tuổi Tỵ chỉ cần giữ tinh thần tự tin, nói năng khéo léo và làm việc từ tâm, chắc chắn sẽ vừa có tiền, vừa có niềm vui trọn vẹn.

