Từ 22/10 đến 31/10: 3 con giáp vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, tiền chảy cuồn cuộn vào nhà, ai cũng ghen đỏ mắt

Sự nghiệp của Tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ, công việc tiến triển nhanh, kết quả vượt mong đợi. Sự năng nổ và tinh thần cầu tiến giúp bạn gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn nên cẩn trọng về tiền bạc – đặc biệt tránh cho vay dù là người thân quen, để tránh rắc rối sau này.

Chuyện tình cảm viên mãn, tràn đầy hạnh phúc và là nguồn động lực lớn để bạn nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, người tuổi Thìn được xem là có số mệnh mạnh mẽ, dễ đạt thành công lớn trong sự nghiệp lẫn tài chính. Từ nay, vận khí của họ bước vào thời kỳ “đại phát”. Không chỉ nguồn thu ổn định, mà các khoản đầu tư hay cơ hội bất ngờ cũng liên tiếp mang lại lợi nhuận.

Theo tử vi, tuổi Thìn được các sao cát như Kim Quỹ và Tam Thai chiếu mệnh, giúp công việc thuận lợi, thu nhập tăng mạnh. Với khí chất tự tin, năng động, họ dễ gặp quý nhân hỗ trợ — có thể là cấp trên trọng dụng hoặc đối tác tiềm năng.

