“Tôi vẫn đang đau đầu, điều trị ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Bác sĩ nói não bị rung lắc nên ảnh hưởng, cần phải điều trị”, chị Y cho biết. Chị Q.T.Y là nạn nhân bị một người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao vào tiệm tóc hành hung.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chị Q.T.Y (SN 1991, trú tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết mình đang khám, điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

"Anh ta bóp cổ tôi rồi quát "mi xúc phạm bồ tau", sau đó còn cầm một vật nhọn dí về phía tôi. Tôi hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi lại "bồ anh là ai? anh là ai?. Tôi hoàn toàn không biết người đó, cũng không có mâu thuẫn với ai cả", chị Y. nhớ lại.

Dù bị tấn công bất ngờ, chị Y. cố giữ bình tĩnh, tìm cách giằng co rồi chạy thoát ra ngoài, tri hô người dân. Đối tượng sau đó nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị Y. đã trình báo cơ quan công an và cung cấp video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc. Chị cũng đăng tải hình ảnh nghi phạm lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ nhận diện.

Đối tượng lạ mặt hành hung chị Y. ngay trong tiệm cắt tóc - Ảnh: Báo Dân trí

Lãnh đạo Công an xã Xuân Dương xác nhận đang phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường nhằm truy vết đối tượng. Tuy nhiên, việc xác minh gặp khó khăn do nghi phạm mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín và hình ảnh từ camera khá mờ, chưa rõ biển số xe.

Được biết, chị Y. quê ở Thanh Hóa, lấy chồng và sinh sống tại xã Xuân Dương. Chồng chị đang đi lao động ở nước ngoài.

Vụ việc đang được Công an xã Xuân Dương điều tra, làm rõ.