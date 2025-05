Nóng: Bộ Y tế kiểm tra việc Ngân 98 'quảng cáo nổ' sản phẩm giảm cân

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 23/5, ông Chu Quốc Thịnh, Cục phó Cục An toàn thực phẩm, cho hay các sản phẩm giảm cân Ngân 98 quảng cáo đã được công bố theo quy định, nhưng nội dung quảng cáo đang được rà soát lại do có dấu hiệu quảng cáo vượt quá công dụng được phép.

Ba sản phẩm viên uống giảm cân do Ngân 98 quảng cáo gồm X3 (Super Detox X3), X7 Plus và X1000, được bán trên các sàn thương mại điện tử và nhiều nền tảng mạng xã hội. Các sản phẩm được quảng cáo chứa "thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên", "giảm cân cấp tốc 3-5 kg một liệu trình", "không tác dụng phụ", có hiệu quả với những người "cơ địa khó giảm"... Nhiều người cho rằng những quảng cáo này phóng đại hiệu quả sản phẩm, dễ khiến người tiêu dùng hiểu lầm.



DJ Ngân 98 giới thiệu các viên uống giảm cân trên Facebook cá nhân

Hôm 21/5, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết đơn vị này kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, do xuất hiện nghi vấn chứa chất cấm. Động thái này diễn ra sau khi mạng xã hội lan truyền video tranh cãi giữa DJ Ngân 98 và một người bán hàng khác, công kích nhau về độ an toàn sản phẩm giảm cân của đôi bên.