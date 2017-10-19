Tương lai vô định của bé gái 2 tuổi bạch tạng bị hỏng một mắt, sẹo bỏng chằng chịt khuôn mặt

Xã hội 19/10/2017 10:17

Mang trong mình căn bệnh bạch tạng bẩm sinh, lên 2 tuổi bé Kiều Anh không may bị tai nạn xe máy khiến một mắt bị mù, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo bỏng. Chỉ nhìn đời bằng một mắt còn sáng, tương lai của em không biết sẽ đi về đâu.

Số phận bất hạnh khi mới ra đời

Vừa sinh ra, bé Cao Thị Kiều Anh, ngụ tại khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã mắc phải căn bệnh bạch tạng bẩm sinh. Đã 2 tuổi nhưng Kiều Anh trông nhỏ thó, cân nặng chỉ 9 kg. Làn da em trắng bệch, tóc vàng hoe, nhiều vết sẹo lồi lõm chằng chịt trên khuôn mặt.

Chị Phan Thị Huyền (34 tuổi), mẹ Kiều Anh nghẹn ngào kể về cô con gái út đáng thương. Khi sinh em, cả nhà chưa kịp vui mừng thì đã chết điếng phát hiện cơ thể Kiều Anh khác lạ với làn da trắng bất thường. Mọi hy vọng chữa bệnh cho Kiều Anh vụt tắt khi bác sĩ kết luận em bị bạch tạng bẩm sinh.

Tương lai vô định của bé gái 2 tuổi bạch tạng bị hỏng một mắt, sẹo bỏng chằng chịt khuôn mặt - Ảnh 1
Vừa sinh ra, bé Kiều Anh đã bị bệnh bạch tạng bẩm sinh - Ảnh: Internet

Khóc hết nước mắt, người mẹ trẻ hết lòng chăm con, bù đắp cho những tổn thương con gái nhỏ gặp phải. So với bạn bè cùng trang lứa, con chị Huyền vẫn phát triển bình thường, chỉ có làn da, đôi mắt hơi khác biệt và kém tinh anh hơn. Chị nghĩ, ít ra con mình vẫn còn may mắn hơn những trẻ em tật nguyền, não úng thủy.

Thế nhưng, nỗi đau bé Kiều Anh phải gánh chịu không dừng lại ở đó. Bốn tháng trước, khi bố chở chị gái và Kiều Anh sang nhà bà ngoại chơi thì bất ngờ bị tai nạn. Ngã từ trên xe máy xuống, Kiều Anh không may bị pô xe nóng đè trúng mặt gây bỏng nặng.

Tương lai vô định của bé gái 2 tuổi bạch tạng bị hỏng một mắt, sẹo bỏng chằng chịt khuôn mặt - Ảnh 2
Gương mặt Kiều Anh chằng chịt vết sẹo do bỏng pô xe và một bên mắt đã không nhìn thấy ánh sáng - Ảnh: Internet

Tuy được điều trị một thời gian dài tại bệnh viện nhưng khuôn mặt Kiều Anh không còn lành lặn như xưa. Em phải sống chung với nhiều vết sẹo chằng chịt, lồi lõm và mắt phải bị mù.

Tương lai nào cho em?

Bằng giọng trầm buồn, chị Huyền tiếp tục kể về số phận hẩm hiu của con gái nhỏ. Ngày xảy ra tai nạn, ba bố con sang nhà bà ngoại chơi. Đang đi giữa đường, những vết thương cũ của chồng chị, anh Cao Văn Mùi (39 tuổi) bất ngờ tái phát, khổng thể điều khiển được chiếc xe. Mấy bố con bị ngã xuống đường, Kiều Anh bị thương nặng nhất.

Anh Mùi từng đi phụ hồ cho các công trình xây dựng. Năm 2016, khi đang làm việc thì giàn giáo bị sập, anh ngã từ trên cao xuống bị thương nặng, dẹp xương cột sống. Từ đó đến nay, anh không thể mang vác nặng nên trở về phụ vợ con, làm việc đồng áng.

Những hôm trái gió trở trời, vết thương chèn giây thần kinh khiến đôi chân anh Mùi co rút, mình mẩy đau ê ẩm. Ngày anh đưa các con đi chơi không may là ngày bị những vết thương cũ hành hạ.

“Cứ nhìn vết thương trên khuôn mặt con là lòng tôi lại đau như cắt. Tôi đã làm con ra nông nổi này. Giờ chỉ mong có sức khỏe mà làm lụng, kiếm tiền đưa con đi phẫu thuật thẩm mỹ, là lại những vết sẹo trên khuôn mặt để con có thể bớt đau đớn”, anh Mùi thở dài ân hận, xót xa.

Cuộc sống của gia đình anh Mùi, chị Huyền khó khăn chồng chất khó khăn khi chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng. Vất vả ngược xuôi làm đủ nghề, những đồng tiền kiếm được không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Ước mơ đưa con gái đi điều trị của đôi vợ chồng nghèo vẫn cứ xa xôi.

Biết gia cảnh nghèo khó cùng câu chuyện thương tâm của nhà cháu Kiều Anh, đoàn thiện nguyện Yên Thành đã tặng gia đình cháu một con bò. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh chị luôn cố gắng chăm sóc nguồn sống quý giá ấy để bò mẹ đẻ bò con, sau đó sẽ bán lấy tiền đưa Kiều Anh đi phẫu thuật.

Tương lai vô định của bé gái 2 tuổi bạch tạng bị hỏng một mắt, sẹo bỏng chằng chịt khuôn mặt - Ảnh 3
Nhiều đoàn từ thiện biết được câu chuyện đau lòng của Kiều Anh liền đến thăm em - Ảnh: Internet

Chia sẻ với PV Em Đẹp về tâm nguyện của mình, chị Huyền xúc động: “Chỉ mong con sau này, khi đã biết được số phận mình thì sẽ đủ nghị lực vượt qua, sống vui, khỏe bên cha mẹ”.

 

Rơi nước mắt với cảnh đời cơ cực của người cha mù thổi sáo khắp Sài Gòn nuôi 3 con khôn lớn

Rơi nước mắt với cảnh đời cơ cực của người cha mù thổi sáo khắp Sài Gòn nuôi 3 con khôn lớn

Suốt mấy chục năm qua, cứ 16 giờ chiều là ông Nguyễn Văn Châu (68 tuổi) lại cầm cây sáo trúc lần mò, rảo bước trên những con đường tấp nập ở Sài Gòn mưu sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ an hoàn cảnh bi đát

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày