Tương lai vô định của bé gái 2 tuổi bạch tạng bị hỏng một mắt, sẹo bỏng chằng chịt khuôn mặt

Vừa sinh ra, bé Cao Thị Kiều Anh, ngụ tại khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã mắc phải căn bệnh bạch tạng bẩm sinh. Đã 2 tuổi nhưng Kiều Anh trông nhỏ thó, cân nặng chỉ 9 kg. Làn da em trắng bệch, tóc vàng hoe, nhiều vết sẹo lồi lõm chằng chịt trên khuôn mặt.

Chị Phan Thị Huyền (34 tuổi), mẹ Kiều Anh nghẹn ngào kể về cô con gái út đáng thương. Khi sinh em, cả nhà chưa kịp vui mừng thì đã chết điếng phát hiện cơ thể Kiều Anh khác lạ với làn da trắng bất thường. Mọi hy vọng chữa bệnh cho Kiều Anh vụt tắt khi bác sĩ kết luận em bị bạch tạng bẩm sinh.

Khóc hết nước mắt, người mẹ trẻ hết lòng chăm con, bù đắp cho những tổn thương con gái nhỏ gặp phải. So với bạn bè cùng trang lứa, con chị Huyền vẫn phát triển bình thường, chỉ có làn da, đôi mắt hơi khác biệt và kém tinh anh hơn. Chị nghĩ, ít ra con mình vẫn còn may mắn hơn những trẻ em tật nguyền, não úng thủy.

Thế nhưng, nỗi đau bé Kiều Anh phải gánh chịu không dừng lại ở đó. Bốn tháng trước, khi bố chở chị gái và Kiều Anh sang nhà bà ngoại chơi thì bất ngờ bị tai nạn. Ngã từ trên xe máy xuống, Kiều Anh không may bị pô xe nóng đè trúng mặt gây bỏng nặng.

Tuy được điều trị một thời gian dài tại bệnh viện nhưng khuôn mặt Kiều Anh không còn lành lặn như xưa. Em phải sống chung với nhiều vết sẹo chằng chịt, lồi lõm và mắt phải bị mù.

Tương lai nào cho em?

Bằng giọng trầm buồn, chị Huyền tiếp tục kể về số phận hẩm hiu của con gái nhỏ. Ngày xảy ra tai nạn, ba bố con sang nhà bà ngoại chơi. Đang đi giữa đường, những vết thương cũ của chồng chị, anh Cao Văn Mùi (39 tuổi) bất ngờ tái phát, khổng thể điều khiển được chiếc xe. Mấy bố con bị ngã xuống đường, Kiều Anh bị thương nặng nhất.

Anh Mùi từng đi phụ hồ cho các công trình xây dựng. Năm 2016, khi đang làm việc thì giàn giáo bị sập, anh ngã từ trên cao xuống bị thương nặng, dẹp xương cột sống. Từ đó đến nay, anh không thể mang vác nặng nên trở về phụ vợ con, làm việc đồng áng.

Những hôm trái gió trở trời, vết thương chèn giây thần kinh khiến đôi chân anh Mùi co rút, mình mẩy đau ê ẩm. Ngày anh đưa các con đi chơi không may là ngày bị những vết thương cũ hành hạ.

“Cứ nhìn vết thương trên khuôn mặt con là lòng tôi lại đau như cắt. Tôi đã làm con ra nông nổi này. Giờ chỉ mong có sức khỏe mà làm lụng, kiếm tiền đưa con đi phẫu thuật thẩm mỹ, là lại những vết sẹo trên khuôn mặt để con có thể bớt đau đớn”, anh Mùi thở dài ân hận, xót xa.

Cuộc sống của gia đình anh Mùi, chị Huyền khó khăn chồng chất khó khăn khi chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng. Vất vả ngược xuôi làm đủ nghề, những đồng tiền kiếm được không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Ước mơ đưa con gái đi điều trị của đôi vợ chồng nghèo vẫn cứ xa xôi.

Biết gia cảnh nghèo khó cùng câu chuyện thương tâm của nhà cháu Kiều Anh, đoàn thiện nguyện Yên Thành đã tặng gia đình cháu một con bò. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh chị luôn cố gắng chăm sóc nguồn sống quý giá ấy để bò mẹ đẻ bò con, sau đó sẽ bán lấy tiền đưa Kiều Anh đi phẫu thuật.

Chia sẻ với PV Em Đẹp về tâm nguyện của mình, chị Huyền xúc động: “Chỉ mong con sau này, khi đã biết được số phận mình thì sẽ đủ nghị lực vượt qua, sống vui, khỏe bên cha mẹ”.